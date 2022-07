Els informes de l’arquitecte municipal salven l’exnúmero dos de Carlos Fabra del processament per blanqueig de capitals

L’exalcalde popular de la Vall d’Alba (Castelló), antiga mà dreta de Carlos Fabra com a vicepresident de la Diputació, Francisco Martínez, s’ha salvat del processament pels presumptes delictes de frau contra l’Administració pública i blanqueig de capitals per l’adquisició de finques en la localitat per requalificar-les. La titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló, la magistrada Miryam Panadero Calzada, ha esmenat la plana al seu antecessor, el jutge Jacobo Pin, que havia abocat l’exalcalde, la seua filla i el promotor Raúl Babiloni a un judici amb jurat. La magistrada estima, en una interlocutòria dictada el 5 de juliol passat, els recursos de les defenses i, malgrat reconéixer que la resolució de Pin recull “bastant” els fets estimats, considera que no hi ha indicis de cap delicte sobre l’adquisició de finques per part de Francisco Martínez.

La interlocutòria que salva l’exalcalde popular del banc dels acusats destaca una certificació del secretari interventor de l’Ajuntament de Vall d’Alba que recorda que l’acord de venda de dues de les finques va ser aprovat per unanimitat en el si de la junta de govern, a més de tindre l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i de l’arquitecte municipal sobre la valoració dels béns.

Les dues finques són, segons una interlocutòria de l’Audiència Provincial de Castelló, “parcel·les sobrants de propietat municipal” i, a més, l’empresari Raúl Babiloni posseïa al seu torn la finca confrontant.

La defensa del promotor també va recórrer la interlocutòria del jutge Jacobo Pin argumentant que “ningú podia saber” que dues finques més es presentarien en el marc dels programes d’actuació del Pla de l’Arc i del Mas de Lluna, projectes urbanístics presentats per una filial de l’empresa Lubasa, una firma amb què Francisco Martínez va intervindre en “nombroses compravendes”, com a alcalde i també com a particular, segons assenyalava l’instructor.

“La venda es va fer a una empresa experimentada dedicada a la promoció immobiliària i a la realització d’obres d’urbanització, integrada en un gran grup empresarial i que tenia més de 300 PAI en tota la Comunitat Valenciana”, diu la resolució de la magistrada Miryam Panadero Calzada, que rebutja que hi haguera informació privilegiada pel mig. Es tracta de la mateixa instructora que va arxivar la causa contra l’empresari Fernando Roig en el cas Fabra II, una instrucció en què van aflorar parcel·les propietat de Carlos Fabra confrontants amb les de Francisco Martínez.

A més, afig, l’exalcalde del PP va delegar les competències urbanístiques en la junta de govern local, en concret la gestió i els projectes d’urbanització. La titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló assenyala que “ha de destacar-se” que les actuacions urbanístiques comandades per Francisco Martínez i pel promotor immobiliari Raúl Babiloni eren de “caràcter privat”. Així doncs, l’exalcalde del PP i ex-vicepresident de la Diputació de Castelló “no podia conéixer-les ni tenia competència o cap funció a la vista de la delegació presentada”.

El primer edil popular comprava i venia amb un empresari amic seu –amb la seua filla a sou del promotor– finques que després eren requalificades, però, com que tenia delegades les competències d’Urbanisme, la jutgessa no hi veu cap delicte. La interlocutòria també al·ludeix a la prescripció que al·leguen les defenses: “En cas que hi haguera indicis de fet delictiu, aquests haurien prescrit”. Les finques es van adquirir el 2005 i la interlocutòria d’incoació de diligències prèvies es va dictar el 2016, “havent transcorregut un termini superior a deu anys”. En el supòsit d’haver-hi indicis de delictes, les actuacions serien igualment arxivades per prescripció.

Contra l’acte es pot presentar d’apel·lació. No obstant això, el PSPV-PSOE, que exerceix l’acusació popular, encara estudia si hi interposa un recurs o no.