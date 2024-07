Els lloguers es disparen un 71% a València en tres anys i ja hi ha 1.700 persones en cua per a aconseguir un habitatge públic

La bambolla del lloguer continua creixent de manera imparable a València mentre la llista d’espera de l’Ajuntament de demandants d’habitatge públic s’ha disparat en l’últim any en un 50%, fins a 1.700 persones.

Aquesta és l’endimoniada espiral en què s’ha convertit el mercat del lloguer, segons es desprén de la càtedra d’habitatge de la Universitat Politècnica de València (UPV) i de les últimes dades del registre de demandants de l’empresa municipal Aumsa revelades pel PSPV.

En referència al lloguer de llarga estada, l’estudi de la UPV s’emmarca en el segon trimestre d’enguany i de les dades obtingudes es va poder comprovar que, en comparació amb les dades del trimestre anterior (primer del 2024), “l’oferta de lloguer va disminuir un 27% a la ciutat de València, al contrari del que va passar en l’àrea metropolitana, on ha augmentat un 82%, un 38% i un 32% en l’Horta Nord, L’Horta Oest i l’Horta Sud, respectivament.

Quant a l’evolució dels preus també a la ciutat de València, després de comparar el preu mitjà de lloguer sense distingir tipologia d’habitacions, el valor s’ha incrementat en un 5% respecte del segon trimestre del 2023, i un 0,4% en comparació amb el primer del 2024. En fer una anàlisi a més llarg termini respecte del quart trimestre del 2020, en plena pandèmia, el preu mitjà de lloguer a la ciutat de València s’ha incrementat un 71%, ja que ha passat de 938 euros a 1.611 euros actuals.

En la valoració per districtes, si es compara amb el mateix període del 2023, només huit districtes de la ciutat van augmentar la seua oferta de lloguer entre un 4% i un 46%, mentre que en la resta van disminuir entre un 2% i un 60%.

En el mateix període analitzat, 17 dels 19 districtes van incrementar els preus de lloguer entre un 6% i un 55%, llevat dels districtes de la Saïdia, els Poblats Marítims, els Pobles del Nord i els Pobles del Sud, que van baixar lleugerament fins a un 3%. En aquest últim trimestre, l’oferta de lloguer en 14 dels 19 districtes de la ciutat s’incrementa entre un 5% i un 200%. Baixen l’oferta 5 districtes.

Entre els districtes que més han incrementat el preu mitjà respecte del primer trimestre d’enguany any estan els Pobles del Sud i l’Eixample, amb un 13% i un 7%, respectivament. El preu mitjà de lloguer més elevat de la ciutat en aquest trimestre es registra, com en l’informe anterior, en el districte de l’Eixample, en què se situa en 1.974 euros.

“Des del 2018, la Càtedra Observatori de l’Habitatge de la Universitat Politècnica de València alerta de la deriva que el desequilibri de l’oferta i la demanda estava agafant, i que no anticipava res de bo: el que hui és un clam, durant aquests anys s’ha negat de manera sistemàtica. Ara, després de la crua evidència, però sobretot per les mobilitzacions i l’impacte social que estan per vindre, és quan es considera que alguna cosa cal fer”, declara Fernando Cos-Gayón, director d’aquest observatori. La necessitat urgent, incideix l’estudi, “és la construcció d’habitatges protegits d’obra nova, i molts, destinats a propietat i a lloguer”.

Cos-Gayón incideix en el fet que “podem continuar mirant cap a una altra banda, insistint en els habitatges buits com a argument per no construir-ne més, encara que se sàpia que no estan en condicions d’habitar-se immediatament, o buscant el culpable en l’habitatge turístic com la possible causant de l’alça dels preus del lloguer, encara quan no se sostinga aquest argument, perquè es mesclen dades de curta estada (dies) amb mitja estada (fins a 11 mesos)”. Des de l’Observatori apunten que la realitat “acaba imposant-se i patirem, de nou, en veure que, fins i tot anticipant els problemes, no s’hi fa res”.

Augment de demandants

El portaveu adjunt dels socialistes, Borja Sanjuán, ha denunciat que la llista d’espera d’habitatges públics s’ha disparat un 52% en el primer any de govern del PP. El responsable socialista ha revelat que, des que està al capdavant del Govern municipal, l’alcaldessa María José Catalá no ha adjudicat ni un sol habitatge a les famílies que estan en llista d’espera per a un habitatge de l’empresa municipal Aumsa. “És indignant aquesta paràlisi en el lliurament d’habitatges públics l’any en què els preus de lloguer a la ciutat s’han disparat. València és la ciutat on més creix el lloguer i Catalá no hi fa absolutament res”, ha manifestat.

Sanjuán ha explicat que hi ha 1.700 famílies que esperen que Catalá els lliure l’habitatge que els correspon: “Parlem de 600 famílies més de les que hi havia fa tan sols un any, perquè no n’ha adjudicat ni un de sol en aquests 12 mesos. I això a pesar que l’anterior govern progressista li deixe construïts i preparats per a lliurar 26 habitatges, que se sumen a 17 més que s’han quedat buits i Catalá no ha sigut capaç de tornar-los a llogar. Uns habitatges que un any després romanen buits pel desgovern de Catalá, que està més pendent de muntar el negoci a les constructores que de repartir els habitatges públics a les famílies que en necessiten”, ha criticat.

El portaveu socialista ha recordat que aquesta situació de paràlisi en el lliurament d’habitatges d’Aumsa coincideix en el temps amb la presentació del pla d’habitatge de Catalá fa a penes unes setmanes. Un pla que, ha apuntat Sanjuán, tan sols suma 69 habitatges públics nous, ja que dels 1.000 habitatges que incorpora, el 86% ja estaven bé construïts, bé en construcció o bé en tramitació amb l’anterior Govern progressista.

“El llegat que va rebre Catalá del govern d’esquerres va ser un pla d’habitatge en marxa i el que ha fet ella és frenar la construcció d’habitatge públic i iniciar els tràmits per a cedir solars públics a les constructores perquè facen negoci”, ha incidit.

En aquest sentit, ha llançat una proposta per a ajudar a reduir la llista d’espera i oferir solucions a les famílies que ho necessiten. Així doncs, a més dels 327 habitatges que va deixar en marxa l’anterior executiu municipal, ha plantejat que les administracions impulsen habitatge públic en el solar que té la Generalitat al costat de l’Oceanogràfic i on es pretenia construir tres torres d’habitatges de luxe de la mà de Calatrava. “La Generalitat disposa en aquesta parcel·la de 18.000 metres quadrats per a construir, per part de l’EVha o d’Aumsa, 750 habitatges que, sumats als 327 que es finalitzaran entre enguany i el que ve, i els 131 que va adquirir l’Ajuntament per tanteig i retracte, podrien reduir dràsticament la llista d’espera”, ha indicat.

Finalment, ha revelat que el govern de Catalá continua sense licitar la redacció dels projectes de regeneració urbana finançats amb 22 milions d’euros de fons europeus en els barris de les Tendetes i la Mare de Déu dels Desemparats. “Es perdran els fons per la incompetència d’aquest govern. Hauria d’estar executat el pla el 2026 i encara continua sense licitar-se la redacció dels projectes. La nefasta gestió de Catalá posa en perill un pla que permetria a famílies humils poder rehabilitar els seus edificis energèticament perquè consumisquen menys i evitar la pobresa energètica, o per a posar ascensors en edificis on hi ha població envellida sense recursos per a mudar-se a edificis més nous amb ascensor”, ha finalitzat.