Els projectes ferroviaris que venen: canal d’accés a València, estació central amb túnel passant i doble plataforma a Castelló

La recta final de l’any està cridada a ser de les més decisives per a l’avanç de diferents projectes ferroviaris d’importància vital per a València i per al conjunt del Corredor Mediterrani.

El més avançat és el canal d’accés, la licitació del qual es preveu per a finals d’enguany o principis del que ve. Aquesta actuació, les obres de la qual podrien iniciar-se el 2023 i acabar-se entre el 2027 i el 2028, suposa el soterrament de les vies que van des del bulevard sud fins a les actuals estacions del Nord i de Joaquín Sorolla, cosa que permetrà escometre el desenvolupament urbanístic en l’àmbit del Parc Central a la ciutat de València i cosir els barris del sud mitjançant el bulevard enjardinat de Federico García Lorca que s’habilitarà en superfície.

Les obres, amb un pressupost de 437 milions d’euros, inclouen l’ampliació de l’estació de Joaquín Sorolla i la demolició del pont de Giorgeta.

A més, vinculat a aquesta actuació, està previst que en les pròximes setmanes representants del Govern presenten l’estudi informatiu del túnel passant, que s’executarà juntament amb l’estació central subterrània, i de la doble plataforma entre Castelló i València.

Tant l’estació central com el túnel formen part del projecte Parc Central, i la seua execució permetrà completar la gran zona verda en superfície, un 40% de la qual ja s’ha executat en la part que dona a Russafa.

Finalment, l’estació subterrània que se situarà darrere de la del Nord, tindrà dos nivells. El segon nivell serà en el que se situen els trens AVE i de llarga distància i, per tant, serà el que done accés al túnel passant. Els estudis informatius han de detallar el traçat pel qual finalment discorreran tant el túnel com la doble plataforma a Castelló.

Com va avançar elDiario.es, durant l’execució de les obres de l’estació central i del túnel passant el servei de Rodalia que actualment s’ofereix en l’estació del Nord es traslladarà a una estació provisional, ja que les obres inutilitzaran la cèntrica infraestructura.

Tot i que no està confirmat encara si la nova ministra de Transports, Raquel Sánchez, acudirà a la presentació dels diferents projectes, seria estrany que desaprofitara l’ocasió per a vendre uns projectes que suposaran una inversió de l’Estat que rondarà els 3.000 milions d’euros.

Quant a la prolongació del túnel de la Serradora, està en redacció l’estudi informatiu que posteriorment es remetrà al Ministeri de Transició Ecològica perquè determine el tipus d’avaluació ambiental que tindrà per la seua afecció sobre el llit del riu.