Els sous dels alts directius de la sanitat privatitzada pel PP: 400.000 euros anuals en Ribera Salud

Les empreses de la sanitat privatitzada han registrat uns bons resultats durant la pandèmia de la COVID-19. Doblant els seus resultats i amb la liquiditat assegurada per les concessions públiques de què viu, la firma Ribera Salud abona 401.177 euros anuals al seu personal d’alta direcció i una mica menys (366.554 euros) a part dels administradors de la societat, segons figura en la memòria dels últims comptes depositats en el Registre Mercantil. Els membres del consell d’administració han augmentat els seus emoluments des de 260.318 euros el 2019 a 322.389 euros el 2020.

Els comptes especifiquen que els administradors i el personal d’alta direcció no tenen obligacions en matèria de pensions o assegurances de vida. La societat, això sí, ha augmentat sensiblement les primes de l’assegurança de responsabilitat civil per danys ocasionats en l’exercici pels seus administradors: de tot just 35.506 euros el 2019, Ribera Salud augmenta el desemborsament a 72.299 euros el 2020, al caliu dels abundants contenciosos amb la Generalitat Valenciana per les reversions de les concessions.

Ribera Salud ha fitxat durant l’any de la pandèmia tres nous directius (i ha passat de nou a 11) i compta amb set administradors. Amb un resultat net de 4,9 milions d’euros el 2020, el conseller delegat més conegut de la firma, Alberto de Rosa, ha sigut nomenat director executiu per a Europa de Centene Corporation, la multinacional nord-americana propietària de Ribera Salud. El directiu és germà de Fernando de Rosa, expresident del Consell General del Poder Judicial a proposta del PP i exconseller de Justícia del Govern de Francisco Camps.

Ribera Salud SA és propietat al 90% de Primerosalud SL, una firma que al seu torn pertany a MHS Consulting International Inc., localitzada en el paradís fiscal de Delaware (Estats Units), la matriu de la qual és la multinacional Centene Corporation. Alberto de Rosa és conseller delegat de Primerosalud SL, una firma amb un patrimoni net superior a 190 milions d’euros. En el cas de la matriu espanyola de Ribera Salud, segons els seus comptes anuals, els administradors i els alts directius han ingressat 259.681 euros. La societat té tres consellers i 42 directius.

El model Alzira de privatització de la sanitat s’ha expandit a altres administracions controlades pel PP, com la Comunitat de Madrid o Galícia, mentre que a la Comunitat Valenciana la firma manté un llarg contenciós amb l’executiu autonòmic del Pacte del Botànic (59 recursos, segons el recompte d’aquest diari).

Els sous dels directius i els administradors de Ribera Salud superen un altre gran símbol de la col·laboració publicoprivada en el sector sanitari: l’Institut Valencià d’Oncologia (IVO) que dirigeix l’exconseller del PP Manuel Llombart. El seu sou com a director general de l’IVO està al voltant de 300.000 euros.