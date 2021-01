Els WhatsApp del càrtel del germà de Ximo Puig i els seus socis: “Ara no podem repartir-nos res”

La investigació de la Comissió de Defensa de la Competència (CDC) a Francis Puig, germà del president de la Generalitat Valenciana, i als seus socis, pel càrtel de preus en una licitació de la cadena autonòmica À Punt ha revelat que els empresaris disposaven d’informació sobre la licitació “amb caràcter previ a la seua publicació”. Els missatges, analitzats després d’una ordre d’investigació i a l’empara d’una interlocutòria judicial, revelen que el germà del president de la Generalitat Valenciana i els seus socis coneixien detalls de la licitació fins i tot abans de la publicació de l’anunci oficial i buscaven una coordinació per presentar les ofertes a la baixa més avantatjoses.

El cartel hard core, com l’anomena la resolució, que infringeix les lleis més elementals del lliure mercat i la competència, suposarà per a les empreses implicades sancions per un valor superior a 46.000 euros (Comunicacions dels Ports SA, multa de 16.801,7 euros; Kriol Producciones SL i Canal Maestrat SL, 26.103,5 euros; i Visualiza SLU, 3.337,8 euros). “No hi ha una explicació alternativa plausible respecte del conjunt dels fets acreditats ni les empreses incoades l’han oferida”, recorda la resolució.

En una conversa de WhatsApp entre responsables de Kriol Producciones SL i Canal Maestrat SL i de Comunicacions dels Ports es llig: “Ja estem treballant sobre el concurs. He mirat i no sembla tan complicat”. En una altra conversa, un dels empresaris adverteix: “Alerta amb el pardalet... Escolta molt i després te la fa.. I supose que sobre les corresponsalies també li interessa tindre informació”.

En un altre xat, un dels empresaris sancionats escriu: “He de coordinar quina proposta farem (...) Ara no ens podem repartir res, perquè no se sap què presentarem”. L’empresa de Francis Puig va al·legar que aquesta frase es refereix a una altra licitació, cosa que la sotssecretaria de la conselleria, de la qual depén la CDC, accepta, encara que considera que és un “indici rellevant” respecte del comportament de Puig i els seus socis.

En una altra conversa sobre un sopar de la delegació d’À Punt a Castelló, Competència aprecia que les empreses tenien “coneixement previ” sobre la licitació. En aquest intercanvi de missatges, sis dies abans de la publicació de l’anunci de la licitació en el Portal de Contractació, un dels empresaris assegura que “ixen dues grans corresponsalies a concurs per a tota la província, ja tinc les dues enfocades”.

En els WhatsApp analitzats, els representants de Comunicacions dels Ports SA demanen als seus homòlegs de Kriol Producciones SL i Canal Maestrat SL que remeten els models d’altres licitacions per preparar la d’À Punt. Els missatges, segons la resolució de la CDC, mostren que l’empresa de Francis Puig i les dues mercantils dels seus socis (els Adell Bover), coordinen la seua actuació amb vista a optimitzar-ne el resultat en el procés d’adjudicació.

En el procés de “coordinació” i “intercanvi d’informació” també participa l’accionista únic i representant de la mercantil Visualiza SLU. En un dels WhatsApp es parla de contactar amb algú de l’assessoria jurídica de la televisió pública. “Li ha dit que això de la baixa temerària, tot val si es pot justificar”, responen. “Resulta inqüestionable que els representants de totes les empreses incoades van intercanviar informació sobre els preus que havien de presentar i altres circumstàncies de presentació dels sobres de la licitació i que les seues ofertes estarien coordinades”, assenyala la resolució de la CDC.

Els dies previs a la finalització del termini per a presentar ofertes, en un grup de WhatsApp format per Francis Puig i els seus socis, entre altres, un dels participants afirma que el “plec és confús” i un altre pregunta: “Rebaixareu molt l’import?”. “Si s’abaixa molt... ens ix carabassa”, adverteix un altre participant en el xat. En aquest grup, un dels participants envia un àudio en què explica que havia telefonat a l’assessoria jurídica d’À Punt: “Em va dir l’assessor jurídic que, quant al pressupost, posàrem el màxim per a cada lot, el que mirarien era el cost per servei”.

Dos grups empresarials, el mateix informe

L’empresa de Francis Puig va demanar un informe a un economista i assessor fiscal per determinar els preus que oferiria en cada lot del procés de licitació. Kriol Producciones SL i Canal Maestrat SL, per part seua, també van sol·licitar un informe econòmic a un assessor fiscal. Les mercantils defensen que es van limitar a presentar els preus que van dictaminar els informes i que coincidien al cèntim. La particularitat que ha detectat la CDC és que l’autor i el contingut de l’informe són els mateixos en tots dos casos. És a dir, Francis Puig i els Adell Bover van encarregar l’informe al mateix assessor i, com que eren idèntics, van presentar els mateixos preus en les seues ofertes.

Es tracta d’una infracció molt greu que encaixa amb la definició de “càrtel”. La investigació de la CDC ha detectat que els empresaris implicats “van estar en contacte, amb caràcter previ a la licitació” i van intercanviar informació i fins i tot models d’ofertes amb preus idèntics que es repeteixen “de manera coordinada”, cosa que correspon a un “sistema de repartiment”.

L’organisme rebutja justificacions alternatives i assegura que la conducta dels empresaris va tindre un grau suficient de “nocivitat” per a ser sancionada, ja que van usar una “tàctica” per a repartir-se els tres lots de la licitació. La simple presa de contacte per a aconseguir un acord previ sobre els preus, recorda Competència, ja constitueix una pràctica prohibida per la legislació europea.