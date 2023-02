Ens gestor, deutes amb el Port i amarraments: el Consorci convoca un consell per donar viabilitat a la Marina de València

El funcionament del Consorci València 2007, entitat formada pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20%) encarregada de gestionar la Marina de València, continua embullat en un embolic jurídic des que la representació de l’executiu central va decidir abandonar-lo després d’assumir l’Estat els 380 milions d’euros de deute que pesaven sobre l’ens.

L’eixida d’un dels socis del Consorci va obligar a iniciar un procés de liquidació que finalment va quedar paralitzat fins que s’arribara un acord definitiu per a la creació d’un nou ens gestor amb l’objectiu de mantindre la gestió unitària de tot el recinte. Per aquest motiu, l’Autoritat Portuària de València (APV) va prorrogar durant un any (fins al 31 de desembre de 2023) la cessió de la gestió dels seus terrenys en favor del Consorci. No obstant això, al mateix temps, va advertir a l'Ajuntament mitjançant un informe de la *Agogacía de l'Estat que no pot mantindre un ús privatiu dels edificis cedits, alguna cosa que des d'alcaldia neguen i adverteixen a la *APV d'accions legals si tracta de recuperar-los sense consens, tal com ha informat eldiario.es.

En aquest punt, s’ha convocat un consell rector previsiblement per al dilluns que ve 27 de febrer en què s’abordarà la possibilitat d’autoritzar les persones designades com a liquidadores perquè puguen renovar o contractar nous serveis que garantisquen el funcionament normal de la Marina, ja que fins ara tan sols estaven capacitats per a signar despeses ordinàries com, per exemple, nòmines dels empleats.

A més, és previsible que en la reunió s’aborden altres qüestions, com el futur model de gestió, en què finalment és molt possible que mantinga la presència un representant de l’Estat, o la situació del concurs públic que es licitarà per gestionar els quasi 1.000 amarraments de la Marina.

A més, com va informar elDiario.es, el Consorci manté un deute de 24,7 milions d’euros amb l’APV en concepte de taxes d’ocupació i impostos que han sigut recorregudes en els jutjats per l’ens, per considerar que no és possible el cobrament de les taxes esmentades per una qüestió d’interés general, pel fet de ser sòl urbà a efectes pràctics. Una qüestió que també estarà damunt la taula, com les infraestructures valorades en 127 milions d’euros construïdes sobre sòl de titularitat estatal.

Es tracta principalment dels amarraments, els pantalans i la zona de concerts de la Marina Sud o els passejos habilitats entre les bases i la làmina d’aigua, un patrimoni que l’APV, dependent de Ports de l’Estat i, per tant del, Govern, preveu reclamar en el procés de liquidació, ara paralitzat.