Un equip de la Universitat Politècnica de València, a la conquista de l’espai després de “guanyar” el cel

El 7 d’octubre passat, la companyia il·licitana PLD Space aconseguia, després de tres intents, llançar amb èxit des d’El Arenosillo (Huelva) el seu coet Miura 1, el primer transport privat d’aquestes característiques que s’enlairava a Europa. Es tracta d’una fita que demostra la puixança de la indústria aeroespacial espanyola, que va cremant etapes. I sembla que hi ha planter...

El mes d’octubre passat se celebrava a la localitat de Constância, a la regió portuguesa de l’Alentejo, la quarta edició d’EuRoc (European Rocketry Challenge), una competició de llançament de coets per a equips universitaris europeus creada el 2020 per l’Agència Espacial Portuguesa. En aquesta cita, un equip de la Universitat Politècnica de València, Faraday Rocketry UPV, es va alçar amb el triomf en la categoria Flight Award, la “més exigent i emocionant” de la competició. El seu coet, el Gènesi, de 240 centímetres de longitud, va arribar a 2.914,3 metres d’altura en pujada vertical rectilínia, i va aconseguir a més un aterratge “completament controlat”.

Amb un pressupost de poc més de 3.000 euros, gràcies a les aportacions de la mateixa UPV i de patrocinadors privats, tant en metàl·lic o en espècie, el projecte valencià es va imposar a uns altres molt més potents, amb pressupostos fins a cent vegades superiors que oscil·len entre 250.000 i els 300.000 euros i molta més experiència: “L’Associació Politècnica de Munic, fundada ek 1960, tenia un pressupost de 300.000 euros només per al vehicle”, destaca Francesc Coello, estudiant d’Enginyeria Mecànica i cofundador de l’equip amb el seu germà Nacho fa dos anys, quan estava en Enginyeria Aeroespacial.

Precisament, Nacho resumia l’èxit d’aquesta gesta, primers en la seua categoria i cinquens en la classificació general: “En el vol es resumeix tota la faena feta durant mesos o anys. És el gran moment, i destacar en la categoria reina és el màxim”. Francesc, per part seua, reconeixia que encara no són conscients del que han aconseguit, alhora que comentava, en declaracions a elDiario.es: “Quan t’hi presentes, malgrat les dificultats que es preveien, és per a guanyar”. “Aquest èxit suposa credibilitat i, òbviament, t’obri portes en el camp professional”, sosté Coello, que celebra que, per fi, Espanya “es pose les piles” en un camp que serà clau en el futur, com és l’espai: “Ja era hora”.

Per a arribar a participar en Euroc, primer calia passar un sedàs. Un tribunal avalua els projectes aspirants i en aquesta ocasió van passar el tall 25 dels 48 projectes que s’hi van presentar. Una mica menys de la meitat de les candidatures es van quedar fora de la fase final. La competició té en compte diversos paràmetres: primer es valora l’informe tècnic del projecte, que s’ha de defensar davant el tribunal avaluador; posteriorment té lloc la prova de vol, en què només hi ha un intent, tenint en compte que pot haver-hi factors incontrolables o imprevistos meteorològics.

Una passió convertida en una realitat

“Som apassionats de l’espai”, explica Coello, que relata com va nàixer tot fa dos anys, quan el seu germà Nacho i ell van tindre la idea de formar aquest equip: “Tot va començar amb uns quants missatges de WhatsApp i de seguida hi van respondre unes setanta persones”. Actualment, l’equip Faraday UPV està compost per uns 40 joves estudiants –entre 19 i 24 anys– de diferents disciplines, la major part procedents d’Enginyeria Aeroespacial, Mecànica, Industrial i Informàtica, però també gent procedent de Màrqueting, Audiovisual o Administració.

L’equip manté dues línies de treball. La primera és la de la competició, millorant el Gènesi i treballant en altres coets per “continuar recollint èxits en altres competicions”, com un vehicle de dues etapes i 330 centímetres de longitud que estan desenvolupant i que pretenen que arribe a 8.000 o 9.000 metres d’altura. La segona línia d’actuació és intentar arribar a l’espai. Per fer-ho, volen convertir-se en el primer equip europeu d’estudiants a aconseguir amb un coet la línia Karman (100.000 metres sobre el nivell de la mar), una fita que fins a la data només ha aconseguit la Universitat de Califòrnia del Sud, als Estats Units. “Estem molt il·lusionats i emocionats davant la possibilitat que puguem ser el primer equip europeu en el nostre àmbit”, comenta sobre aquest tema Francesc Coello.