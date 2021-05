Europa afirma que és el Govern el que ha de decidir si l'ampliació del Port requereix nous informes ambientals

"A la llum de la informació proporcionada pel peticionari, l'autoritat competent encara no ha iniciat el procediment de selecció esmentat anteriorment en vista de la determinació de la necessitat d'una avaluació d'impacte ambiental (AIA) de les modificacions del projecte. Atés que tampoc s'han expedit els permisos pertinents per a l'execució de les activitats contemplades en la modificació del projecte, és massa prompte en el procediment perquè la Comissió es pronuncie sobre el compliment per part de les autoritats espanyoles de les obligacions derivades de l'AIA i Directives d'hàbitat".

Així s'ha pronunciat la Comissió Europea sobre la petició presentada a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu el mes de febrer passat per un particular que respon a les sigles de J. S. H. en la relació a la possible vulneració de la normativa ambiental europea de la polèmica ampliació del Port de València.

La resolució de la Comissió conclou que en aquests moments no es pot concloure que existisca tal vulneració perquè encara no s'ha presentat el projecte definitiu de l'ampliació i tampoc s'ha adjudicat la concessió, al mateix temps que deriva la responsabilitat en tot el que es refereix a la normativa ambiental aplicable a l'Estat membre, en aquest cas Espanya: "la Comissió subratlla que els Estats membres són els principals responsables de la correcta aplicació de la legislació de l'UE. A més, de conformitat amb el principi de tutela judicial efectiva establit en el Tractat de la Unió, han d'atorgar al públic accés a mecanismes de reparació ràpids i efectius en els àmbits coberts per la legislació de l'UE".

A més, recorda l'obligació de les autoritats de protegir els espais de la xarxa Natura 2000, com l'Albufera. Segons reflexa el document, "la Directiva sobre hàbitats estableix disposicions per a la protecció dels llocs Natura 2000 contra desenvolupaments potencialment nocius. Requereix que, abans d'aprovar qualsevol pla o projecte que puga tindre un efecte significatiu en un lloc Natura 2000, les autoritats competents comproven mitjançant una avaluació adequada que les seues repercussions no afectaran negativament la integritat dels llocs en qüestió".

En aquest sentit, afirma que "la declaració d'impacte ambiental (DIA) emesa per l'autoritat competent el 30 de juliol de 2007 com a conclusió del procediment d'AIA descartava la possibilitat d'efectes adversos importants per a la conservació dels llocs en qüestió", però afig que "cal assenyalar que la Directiva AIA estableix l'obligació de decidir si és necessària una AIA pel que fa a qualsevol canvi o ampliació dels projectes enumerats en els Annexos I o II, ja autoritzats, executats o en procés d'execució, que puguen tindre importants conseqüències, efectes adversos sobre el medi ambient".

Com va informar elDiario.es, la consellera d'Emergència Climàtica, Mireia Mollà, va notificar recentment al Ministeri de Transició Ecològica i l'Autoritat Portuària de València (APV) que les mesures cautelars associades a la revisió i actualització del Pla d'Ordenació i Recursos Naturals (PORN) de l’Albufera xoquen amb l'ampliació del Port de València i per tant ha de paralitzar-se.

Per tot l'exposat, la Comissió Europea conclou que "havent examinat tota la informació a la seua disposició, la Comissió no ha pogut identificar, en aquesta fase, cap indici d'una possible infracció de la legislació mediambiental de l'UE aplicable en el cas que s'ha presentat a la Comissió de Peticions". A més, "la Comissió considera que els procediments de revisió pertinents previstos per l'ordenament jurídic espanyol de conformitat amb la Directiva AIA i / o la Directiva 2003/4 / CE serien el mecanisme més eficaç per a buscar reparació i tractar satisfactòriament qualsevol possible cas d'aplicació incorrecta de Legislació de l'UE".