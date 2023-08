La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana proposa exportar el seu pla de paritat als òrgans de la FEF

La junta directiva de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) es va reunir dilluns per analitzar la situació generada arran de l’esclat del cas Rubiales després de la reunió que va tindre lloc dilluns en la seu de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en què tots els presidents de les territorials van signar un manifest en què sol·licitaven la dimissió del president suspés de les seues funcions per la FIFA, després de negar-se a dimitir i després d’acusar de mentir la jugadora Jenni Hermoso. Rubiales va assegurar que el bes va ser consentit i que va ser ella qui el va abraçar i el va alçar, unes afirmacions que han quedat desmentides en un vídeo publicat fa poc.

El president de l’FFCV, Salvador Gomar, que va traslladar la seua renúncia com a vicepresident de l’RFEF després de la compareixença de Rubiales, va presidir la reunió de dilluns, després de la qual l’organisme valencià va emetre un comunicat oficial per mitjà del qual trasllada el seu reconeixement i la seua felicitació “a les futbolistes de la Selecció Espanyola femenina de futbol, tant per la consecució del Mundial com per impulsar un pas avant necessari per a iniciar un canvi en l’RFEF”.

En aquest sentit, van anunciar que “l’FFCV atorgarà la seua màxima distinció a Ivana Andrés i a Enith Salón, les dues jugadores valencianes campiones del món a Austràlia, en reconeixement pel seu gran triomf i tot el que aquest aporta al futbol a la Comunitat Valenciana”.

Des de l’FFCV es promourà en l’RFEF “el compliment de les lleis relatives a la paritat en els òrgans de govern, una llei de paritat que l’FFCV sí que compleix des de desembre del 2018 en tots els seus òrgans de govern”.

Per fer-ho, l’FFCV posa al servei de l’RFEF la seua experiència amb el projecte Valenta, exemple de gestió del futbol femení a tot Espanya: “Un projecte premiat, reconegut per la FIFA i que ha aconseguit normalitzar la integració de la dona en el futbol de la Comunitat Valenciana i quasi triplicar les llicències femenines en quatre temporades”.

La Junta Directiva de l’FFCV trasllada la seua condemna “de manera categòrica” pels “actes protagonitzats pel president de l’RFEF, Luis Rubiales, durant el lliurament de trofeus del Mundial així com en l’Assemblea General Extraordinària de l’RFEF de divendres passat” i va afegir: “Gestos i paraules impròpies, inadequades i vergonyants per a tot el nostre esport. La imatge transmesa pel president de l’RFEF està molt allunyada del que és la societat actual”.

L’FFCV insisteix “en la idea expressada per la Comissió de Presidents Territorials de l’RFEF d’instar Luis Rubiales a dimitir de manera imminent i irrevocable per a donar pas a una nova etapa, amb canvi d’estructura inclòs, en què el diàleg i la reconciliació amb totes les institucions del futbol siga la línia a seguir”.