El fiscal acusa els caps del PP en la trama de Taula de ser “falsejadors” de contractes: “Fa fins i tot vergonya”

Els quasi 850.000 euros que va gastar l’empresa pública de la Diputació de València, sota el mandat del popular Alfonso Rus, en l’adjudicació del centre d’atenció telefònica de gestió tributària “els hem tirat per l’embornal”. Així ho ha afirmat el fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, durant la seua exposició de les seues conclusions en el judici per la peça separada D del cas Taula en què s’asseuen en el banc dels acusats l’expresident de la Diputació de València; Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, i el seu exsogre, l’empresari Mariano López, que va cobrar quasi 200.000 euros de la firma adjudicatària a través d’una empresa pantalla a nom de la seua cunyada. “Ens hem gastat un muntó de diners que no han servit de res”, ha afegit el representant del ministeri públic.

El fiscal ha rebaixat la seua petició de pena per a Mariano López de 13 a set anys i tres mesos de presó i a la seua dona i la seua cunyada, acusades pel presumpte delicte de blanqueig, de cinc a tres anys de presó.

El representant d’Anticorrupció ha retratat el tripijoc de l’adjudicació del centre d’atenció telefònica: “Això és un regal o favor que fa Rus a Mariano López”, ha dit Pablo Ponce, que ha recordat que tots dos eren “amics”. L’expresident de la Diputació de València va ordenar al ionqui dels diners que posara “en marxa la maquinària” per a “arreglar” el contracte i que fora adjudicat a l’empresa Servimun, segons el relat del ministeri fiscal.

Pablo Ponce ha incidit especialment en la mesa de contractació que va adjudicar el servei a l’empresa: “No serveix absolutament de res, tot està arreglat perquè no hi haguera problema”. També ha destacat que “el que venia falsejat eren els plecs”. Tot això després del “favor” que va demanar Mariano López a Rus.

A l’inici de la investigació del cas Taula, Anticorrupció desconeixia aquesta subtrama. No obstant això, en les seues primeres declaracions com a penedit, Marcos Benavent va revelar el presumpte tripijoc del contracte. Tanmateix, en el judici –el tercer del cas Taula– la Fiscalia “únicament” aporta allò que les perquisicions han pogut comprovar al marge de la declaració del ionqui dels diners, que actualment renega de la seua col·laboració inicial amb la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i Anticorrupció.

El fiscal ha situat Alfonso Rus, per a qui demana huit anys de presó, al capdavant de la presumpta trama amb el “control” específic que exercia l’expresident de la institució provincial de l’empresa pública Imelsa, en què va nomenar gerent Benavent. També ha destacat que l’encàrrec de gestió de la Diputació a Imelsa va ser declarada nul de ple dret i “manifestament il·legal”, segons una sentència. “Qui domina de ple tot el procés és Alfonso Rus”, ha abundat Pablo Ponce.

El representant del ministeri públic considera que Servimun “tampoc era una empresa”, ja que “mancava de mitjans materials, tècnics i personals” per a prestar el servei d’assistència telefònica. A més, només va prestar les teleoperadores, “tota la resta ho van fer o bé tècnics de la Diputació o d’Imelsa”, ha afegit.

També ha destacat la “conjunció de voluntats” dels funcionaris acusats Ricardo de Ángel Marí i Salvador Deusa, aquest últim “amic íntim” de Mariano López. El fiscal anticorrupció ha abundat en el fet que Deusa es va encarregar d’elaborar els plecs tècnics i administratius i, al mateix temps, de qualificar la solvència tècnica i econòmica de l’empresa Servimun.

Pablo Ponce ha titlat de “falsejadors” de contractes els principals acusats. “Fan això perquè sabien que ningú els havia de controlar”, ha afirmat. Sense el paper de Deusa, “és impossible que no haguera sigut seleccionada una altra empresa que no fora la del seu amic Mariano López”. Per fer-ho, van tractar de “donar aparença de legalitat a la mesa de contractació”, ha argumentat.

L’empresa no va implementar les 14 millores que va proposar: “Fa fins i tot vergonya relatar-les”, ha dit. Si bé proposava de 12.000 a 16.000 hores de formació, “no en van donar cap”, ha postil·lat. “La formació que donen és tan escassa que fa vergonya dir que siga formació, a penes una setmana”, segons Pablo Ponce.

Anticorrupció també sosté que l’empresa es va convertir en una “borsa de treball per a persones afins”, com ara el fill de Mariano López o “amics” de l’acusat Ricardo de Ángel Marí. A més, el balanç del centre d’atenció telefònica també resulta cridaner: de les 355.000 telefonades que van oferir, només en reben 264.000 i se n’atenen únicament 169.000.

Fons en efectiu per a l’empresa pantalla

Sobre la presumpta operativa de blanqueig a través de l’empresa Técnicas Legales Administrativas, a nom de la cunyada de Mariano López, el fiscal ha recordat que la firma “pantalla” mancava de treballadors, de proveïdors i de cap activitat mercantil. Els seus ingressos coincideixen amb la facturació inicial de Servimun i mou els seus fons –“estranyament per a una societat”– en efectiu.

“L’empresa pantalla és, efectivament, controlada per Mariano López que vol ocultar l’origen il·lícit dels diners i s’emporta quasi 200.000 euros”, ha afirmat el representant del ministeri públic. “L’essència del delicte del blanqueig és precisament l’ocultació”, ha recordat el fiscal anticorrupció.