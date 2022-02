La Fiscalia demana fins a nou anys de presó per a 14 antifeixistes que van repel·lir un grup neonazi a Pego

Fins a 14 joves antifeixistes han sigut processats pels incidents a Pego arran del desembarcament d’un grup neonazi en la localitat el 18 d’octubre de 2020. El desembarcament en la localitat de la comarca de la Marina Alta d’una trentena d’ultres vinculats al CF Gandia durant un partit de futbol en l’estadi municipal, que van desfilar per Pego entonant càntics nazis i proferint preteses amenaces, va propiciar que centenars de joves antifeixistes acudiren a repel·lir-los en una concentració espontània. Els ultres van haver de ser evacuats per agents antidisturbis de la Guàrdia Civil.

La Fiscalia sol·licita huit anys i 11 mesos de presó per a 12 dels 14 joves antifeixistes pels presumptes delictes de desordres públics, atemptat i lesions. Per als altres dos joves acusats, el ministeri públic demana quatre anys i nou mesos de presó pels presumptes delictes de desordres i amenaces. Una petició de pena superior a la que sol·liciten les acusacions particulars, exercides per quatre dels guàrdies civils que van actuar durant l’operatiu i van patir ferides lleus.

El grupuscle neonazi es va passejar en actitud desafiadora per Pego, un municipi de 10.128 habitants, i va col·locar adhesius feixistes pels seus carrers. Després del partit, celebrat en el camp de futbol municipal Cervantes, la Guàrdia Civil va haver de protegir i evacuar els neonazis, davant la ràpida reacció dels veïns.

Segons l’atestat del grup d’Informació de l’institut armat a Alacant, “a causa de la presència de col·lectius simpatitzants d’ultradreta (seguidors del CF Gandia) i extrema esquerra (s’autodenominaven Antifeixistes de Pego”), es va personar una patrulla a les 18.48 que va detectar uns 22 hooligans atrapats en l’estadi. Fora, un centenar de joves “proclamaven crits i amenaces”, segons la interlocutòria d’incoació de procediment abreujat dictada per la titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de Dénia a què ha tingut accés elDiario.es.

Els agents de la Guàrdia Civil van optar per retardar l’eixida del grup ultra de l’estadi i cap a les 21.00 van acudir efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana, mentre els concentrats cridaven als voltants de l’estadi. En els enfrontaments durant l’operatiu per a evacuar als neonazis, un caporal primer i cinc agents de la Guàrdia Civil van patir ferides lleus. A més, també hi hagué danys en cinc cascos de protecció antidisturbis, “que van evitar que es produïren lesions més oneroses”.

Durant els enfrontaments hi hagué llançaments de pedres, botelles i travessada de contenidors a manera de barricades. No obstant això, els agents van aconseguir evacuar els neonazis, sense practicar cap detenció. Només dies més tard van arrestar els acusats antifeixistes identificats durant els disturbis. Fonts jurídiques de les defenses dels acusats han mostrat sorpresa per les peticions de pena sol·licitades pel ministeri fiscal, més severes que les que han demanat les acusacions particulars.

La presència dels neonazis a Pego va desencadenar una onada de solidaritat amb els joves detinguts i fins i tot el vicealcalde de la localitat va condemnar l’actuació dels ultres. Davant les peticions de pena per als 14 joves antifeixistes, uns quants col·lectius han convocat una concentració de suport divendres que ve a la plaça de l’Ajuntament de Pego.