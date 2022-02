La Fiscalia incorpora quatre perits comptables a la lluita contra la delinqüència econòmica i financera

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha traslladat a la cúpula de la Fiscalia de la Comunitat Valenciana la incorporació de quatre perits comptables per a ajudar els membres del Ministeri Públic en la lluita contra la delinqüència econòmica i financera. En concret, hi haurà dues persones expertes en comptabilitat i finances per al partit judicial de València, una altra per al d'Alacant i una quarta per al de Castelló.

La consellera s'ha reunit aquest dijous amb la fiscal superior, Teresa Gisbert; el tinent fiscal, Gonzalo A. López; el fiscal de Sala de la Fiscalia General de l'Estat, Francisco Moreno i els fiscals caps de València, Castelló i Alacant, José Francisco Ortiz, María Díaz i Jorge Rabasa, respectivament.

En el transcurs de la reunió, Gabriela Bravo també ha explicat els plans de reforç per a les fiscalies per a aquest any 2022, que augmentarà la seua dotació de personal en 31 nous funcionaris (i altres 11 més de les Unitats d'Atenció Social), així com la marxa de la implantació del nou sistema de gestió processal Just@cv.

A més, la consellera ha explicat que es renovarà i ampliarà el conveni amb la Universitat de València que va permetre la creació de la Càtedra DeBlanc per a l'estudi de la delinqüència econòmica i financera. El nou conveni concedirà major protagonisme a les activitats d'assistència i auxili a òrgans judicials i al Ministeri Fiscal, enfront de les activitats de formació i investigació.

A més, s'ampliarà l'àmbit de matèries sobre les quals els jutges i fiscals podran efectuar consultes o sol·licitar informes ja que, si fins al 2021 la col·laboració es limitava a l'àmbit econòmic, per a l'any 2022 s'incorpora al conveni el Departament de Dret Penal de la Facultat de Dret de la Universitat de València. D'aquesta manera s'oferirà a jutges i fiscals un assessorament més complet i multidisciplinari i, especialment, quant al dret comparat, així com legislació i jurisprudència comunitària i internacional.