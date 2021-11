La Fiscalia del Tribunal de Comptes considera que l’exdirectiva de l’EMT de València és “responsable directa” de l’estafa

La Fiscalia del Tribunal de Comptes ha establit sense cap mena de dubte la responsabilitat de l’exdirectiva de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València Celia Zafra en l’‘estafa del CEO’ de quatre milions d’euros. En un escrit dirigit a la secció tercera de la secció d’enjudiciament del Tribunal de Comptes, la fiscal assenyala que Zafra, “sense fer més comprovacions”, va remetre les signatures als estafadors que estaven enganyant-la. No obstant això, argumenta el ministeri públic, “entre les seues funcions no tenia la d’ordenació de pagaments” sinó només la de preparar les operacions. Així doncs, l’exdirectiva “va remetre sense més” la carta de pagament a CaixaBank que va permetre les huit transferències per quatre milions d’euros.

Zafra, única investigada en la causa penal que investiga l’estafa, va dur a terme una “actuació que va vulnerar l’operativa normal de l’EMT, que la demandada coneixia i que en aquella data només admetia com a forma de pagament la realització de transferències a través de la banca en línia”, que a més havien de ser validades mancomunadament pel gerent llavors, Josep Enric García Alemany, i la cap de Gestió María Rayón.

L’exdirectiva “es va excedir” en l’exercici de les seues funcions i, “sense informar en cap moment els seus superiors”, va facilitar als estafadors la informació necessària “perquè la sostracció dels fons tinguera lloc”. Zafra va actuar “amb omissió dels més elementals deures de diligència” i va propiciar així el perjudici de quatre milions d’euros a l’EMT. La fiscal cita la mateixa llei orgànica del Tribunal de Comptes, que estableix que “qui per acció o omissió contrària a la llei originara el menyscapte dels cabals o efectes públics quedarà obligat a la indemnització dels danys i perjudicis causats”.

La Fiscalia del Tribunal de Comptes considera que l’exdirectiva és “responsable directa” de la sostracció dels quatre milions i sol·licita a l’organisme que la condemne al pagament de l’astronòmica quantitat, a més de les costes processals.