Ford afronta la fabricació de vehicles elèctrics a Almussafes amb la major retallada de la seua plantilla

El 22 de juny de l’any passat la multinacional Ford anunciava l’elecció de la planta d’Almussafes per a produir els vehicles elèctrics a Europa, una decisió que va assegurar la càrrega de treball en els pròxims anys. L’anunci, no obstant això, va vindre acompanyat posteriorment d’un sever pla de reestructuració del seu negoci a tot Europa motivat principalment perquè els models elèctrics requereixen menys mà d’obra que els de combustió.

“En Ford Europa estem accelerant la nostra estratègia cap a l’electrificació total dels nostres vehicles de passatgers el 2030 i de tot el nostre portafolis el 2035”, va anunciar fa uns mesos la companyia en un comunicat.

Així doncs, a mitjan febrer va arrancar el procés de reducció de plantilla a tot Europa. En concret, Ford va anunciar una primera onada de 3.800 acomiadaments per a crear “una estructura de costos més lleugera i competitiva”, va informar la companyia, que també va detallar que aquesta reestructuració afectava 2.300 treballadors a Alemanya, 1.300 al Regne Unit i a 200 a Espanya, principalment a Madrid i Almussafes (València).

La segona tanda d’acomiadaments és la que ha afectat de ple la factoria valenciana i es va tancar dimarts amb l’acord aconseguit entre la companyia i UGT, sindicat majoritari, per a la signatura d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que suposarà una reducció de 1.144 empleats, un 18% de la plantilla. Intersindical, l’altra organització amb representació en el comité, no ha subscrit el conveni.

Un dia en què a més es va anunciar el final de la fabricació dels models S-Max i Galaxy. Ddilluns van eixir de les instal·lacions d’Almussafes les últimes 25 unitats. D’aquesta manera, la factoria valenciana tan sols fabricarà el Kuga i el Transit, aquest últim model també amb data de caducitat (encara desconeguda), per la qual cosa tan sols es produirà en les instal·lacions valencianes el Kuga fins que comencen a fabricar-se els models elèctrics, cosa prevista per a l’any 2026, encara que no està clar quins models s’hi assemblaran.

Prejubilacions a partir de 53 anys

L’acord aconseguit entre Ford i UGT millora les condicions dels ERO fets el 2020, que va afectar 350 empleats, i el 2021, que va implicar 600 acomiadaments.

En concret, per a aquest ERO, que afecta 1.144 empleats, s’estableixen prejubilacions a partir dels 53 i 54 anys amb el 75% del sou, ampliable al 80% a partir dels 57 anys, fins als 62 i 63 anys respectivament. Per als treballadors de fins a 54 anys complits en el moment de la baixa s’estableixen indemnitzacions de 45 dies per any amb un màxim de 42 pagues, més el complement per antiguitat, a més d’una gratificació especial.

Quant a les eixides voluntàries, s’estableix un incentiu de 40.000 euros per a les prèvies al 30 de juny i de 20.000 euros per a les prèvies al 30 de setembre.

UGT ha explicat que finalment l’empresa ha accedit a la seua “reivindicació principal” i ha oferit plans d’eixida amb caràcter voluntari per als nascuts el 1969 i el 1970. “També ha millorat sensiblement les quantitats oferides per a les baixes incentivades”, ha destacat. El sindicat “confia” que l’acord servisca per a resoldre l’ERO amb “un 100% de voluntarietats”.

D’aquesta manera, ha apuntat el sindicat, acaben “unes negociacions complicades, tant per la quantitat de l’excedent de personal plantejat com per les bosses d’edats existents a la fàbrica”, i afig UGT que “ha sigut clau comptar amb l’acord per a l’electrificació, ja que, alhora que garanteix la continuïtat de la fàbrica, ha permés poder exigir a la direcció de Ford local i europea el compromís que té amb la plantilla”. “Per això estava obligada a abaixar les edats d’adhesió al pla, i a fixar unes condicions dignes d’eixida”, conclou.