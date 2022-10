Ford Almussafes començarà a negociar una reducció de plantilla l’any que ve amb vista a l’electrificació el 2026

La planta de Ford a Almussafes redimensionarà la plantilla, actualment de 6.000 treballadors fixos, per adequar-la a la línia elèctrica que fabricarà el 2026 i començarà a negociar l’eixida de treballadors a partir de l’any que ve.

El director de Fabricació de Ford Almussafes, Dionisio Campos, va assegurar dilluns durant una visita del president de la Generalitat, Ximo Puig, i la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, a la planta, que el vehicle elèctric té menys càrrega de treball que els models que ara fabrica la factoria: “Lògicament caldrà redimensionar”, va dir.

A aquesta situació se suma que entre finals d’enguany i principis del qual ve es deixaran de fabricar els models S-Max i Galaxy.

Quant al calendari de negociació de la reducció de plantilla, fonts sindicals van comentar a elDiario.es que el més probable és que arranquen després de les pròximes eleccions sindicals previstes al febrer. Així doncs, les converses es produirien entre els mesos de març i abril i les primeres eixides es podrien donar a partir del mes de juny.

Les mateixes fonts estimen que la retallada de personal podria afectar un miler de treballadors, encara que les previsions més pessimistes eleven aquesta xifra al 30% de la plantilla, és a dir, 1.800 empleats. El que sembla que és clar és que les eixides es produiran de manera escalonada.

Precisament, dilluns la direcció de la companyia va acordar amb els sindicats prolongar l’actual expedient de regulació temporal d’ocupació (Erte) per la falta de semiconductors fins al 31 de desembre.

Segon Perte

La ministra d’Indústria, Reyes Maroto, i el president de Ford España, Jesús Alonso, van anunciar que el Govern i la multinacional treballaran conjuntament perquè aquesta puga concórrer a la segona convocatòria del Perte del vehicle automòbil elèctric (Perte VEC), que s’obrirà en el primer trimestre del 2023, a fi de portar l’electrificació de la fàbrica d’Almussafes.

Per fer-ho, Maroto va explicar que es treballarà amb Brussel·les per poder “acomodar en els temps que Ford necessita aquesta inversió” i els terminis d’execució, de manera que es puga ajustar l’adaptació de la fàbrica a la producció de vehicles elèctrics.

D’aquesta manera, la ministra ha assegurat que el Govern ja està treballant amb la Comissió Europea per “flexibilitzar els terminis”, perquè “hi ha alguns fabricants com Ford, però també Stellantis, que necessiten períodes de maduració del projecte una mica més llargs que els que ara estableixen els fons europeus”.

Per part seua, el president i conseller delegat de Ford Iberia, Jesús Alonso, ha destacat que “per descomptat” que hi ha voluntat de concórrer en el segon Perte i que València és “el punt triat” per a fabricar els models elèctrics de Ford, i la multinacional està oberta “al que puga negociar el Govern amb Brussel·les”. Preguntat per una xifra concreta d’inversions necessàries, ha respost que és prompte per a precisar un muntant concret.

Al seu torn, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la unitat d’acció entre Consell, Govern d’Espanya, i direcció i comité d’empresa de Ford per a consolidar la factoria d’Almussafes i garantir l’èxit de la transició elèctrica de la mobilitat.