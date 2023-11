La Generalitat trau a subhasta una dotzena d’habitatges d’herències intestades per 1,2 milions d’euros

La Generalitat Valenciana trau a subhasta una dotzena d’immobles per prop d’1,2 milions d’euros. Els habitatges procedeixen d’herències intestades, de les quals la Generalitat ha sigut declarada hereua, i suposen dotze entitats diferents en diversos municipis valencians, bona part dels quals en la capital.

Es tracta de la segona vegada que la Generalitat posa en marxa aquest procediment, destinat a “optimitzar” els recursos autonòmics. La primera es va fer el 2019 i els ingressos es destinaran a fins socials, segons apunta la Conselleria d’Hisenda en un comunicat.

Els habitatges van ser analitzats i es considera que per les seues característiques no són immobles adequats per a habitatge social, apunta el departament que dirigeix Ruth Merino. Són immobles que formen part de l’inventari de l’EVhA i que suposaven un cost a l’Administració pública, per la qual cosa la Direcció General de Patrimoni ha considerat que la millor manera d’optimitzar aquests recursos immobiliaris és traure’ls a subhasta.

Els immobles són lots independents –alguns habitatges, altres de poca grandària– situats a València, Castelló de la Plana, Rocafort i Alzira. Als ajuntaments d’aquests municipis s’ha traslladat l’anunci per exposar-lo en els taulers d’edictes respectius. El preu va des dels 15.000 euros en primera subhasta per als menys grans fins als 284.000 euros, en el cas d’un habitatge de 100 metres quadrats al carrer de Salamanca.

La subhasta dels immobles es farà el pròxim dia 17 de gener de 2024 a les 09.30 a la sala 1, edifici A, de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre de València. El tipus de licitació serà el preu d’eixida del bé a partir del qual es faran les ofertes equivalents o a l’alça, i no s’admetrà, per tant, cap oferta per import inferior a la subhasta. A més, en el preu no està inclòs cap dels tributs ni les despeses que deriven de la transmissió, el pagament dels quals ha d’assumir la persona adjudicatària.

La presentació d’ofertes per a qualsevol de les quatre subhastes successives convocades es farà preferentment en el Registre General de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, en el termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el DOGV.

Es podran visitar els immobles subhastats entre els dies 6 i 17 de novembre en horari de 10.00 a 14.00. La visita tindrà lloc, amb la sol·licitud prèvia per correu electrònic a l’adreça abis@gva.es identificant-se amb nom, cognoms, DNI i telèfon de contacte, el dia i l’hora previstos per a cada immoble.