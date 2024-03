La Generalitat Valenciana elimina l’obligatorietat que la Intervenció comprove presencialment les compres públiques

El Govern valencià canvia les regles per al control de les compres públiques. El ple del Consell aprova un decret que regula el desenvolupament de l’exercici de la Intervenció en la comprovació material de la inversió de fons públics, que té per objecte “millorar les garanties i els sistemes de control per a optimitzar l’eficiència en la gestió”. El decret, que es publicarà aquesta setmana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, modifica una norma del 2012 en nom de l’“optimització”, segons la portaveu del Consell, Ruth Merino.

La comprovació presencial de les obres, els serveis i les adquisicions finançades amb fons públics per part de la Intervenció de la Generalitat passarà a ser potestativa en compres superiors a 100.000 euros, mentre que en el decret anterior aquesta acció era potestativa per a menys de 90.000 i obligatòria per als imports superiors. Amb la nova norma, serà la Intervenció de la Generalitat qui decidisca cas a cas si es requereix l’assistència dels seus representants en l’acte de revisió de la inversió, sense importar el cost. En aquest sentit, la portaveu del Consell ha remarcat que “no vol dir” que per davall de 100.000 euros no hi haja potestat d’intervindre.

Segons fonts del Consell, si la Intervenció considera que no cal la seua presència, la comprovació de la inversió es justificarà amb l’acta de conformitat o certificació expedida pel funcionari competent de l’òrgan gestor a què corresponga rebre o acceptar la prestació o el servei. En aquesta acta s’expressarà, amb el detall necessari, la circumstància d’haver-se executat la prestació o el servei d’acord amb les condicions generals i particulars que s’hagueren establit prèviament, una mena de declaració de responsabilitat per part dels funcionaris.

En el decret anterior, aprovat per l’executiu d’Alberto Fabra, s’establia que “els òrgans de contractació hauran de sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat la designació d’un representant per a assistir a l’acte de recepció en els contractes d’obres, subministraments o serveis adjudicats per import igual o superior a noranta mil euros. La no-assistència a l’acte de recepció, en aquests casos, d’un representant de la Intervenció determinarà que no puguen entendre’s com a rebudes les prestacions ni nasca l’obligació de pagament per a l’Administració”. A més, el text marcava que en els contractes inferiors a 90.000 euros, “la designació se sol·licitarà a la Intervenció Delegada, sent l’assistència potestativa per a aquesta, i, en cas de no-assistència, la comprovació de la inversió es justificarà mitjançant certificació expedida pel responsable del servei, la dependència, el centre o l’organisme en què s’expresse la conformitat de les prestacions dutes a terme”.

L’executiu autonòmic argumenta que el decret “corregeix les deficiències” de la norma anterior i s’homologa amb la norma de l’Administració central de l’Estat. Segons el comunicat del Consell, en la nova norma es precisa el seu àmbit d’aplicació, es fixen els supòsits en què s’escau la intervenció de la comprovació material de la inversió i la sistematització del procediment de preparació i desenvolupament de l’acte de verificació. Així, asseguren, s’estableixen “criteris objectius” en aquesta comprovació, que “augmenta la seguretat jurídica”.