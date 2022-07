La Generalitat Valenciana es va saltar la seua pròpia llei urbanística per aprovar un pla especial de la ZAL nul

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori va aprovar el 17 de desembre de 2018 el pla especial de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de València saltant-se la pròpia llei urbanística autonòmica.

L’executiu valencià va tramitar l’avaluació ambiental estratègica en la modalitat simplificada al·legant que operava sobre sòl ja transformat íntegrament per les obres d’urbanització executades, per la qual cosa no tindrien incidència ambiental.

No obstant això, la sentència de la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que ha declarat nul·la de ple dret la resolució, recorda que el pla especial “compleix els requisits objectius” establits en la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Lotup) per a passar pel filtre de l’avaluació ambiental estratègica ordinària, que inclou els polígons industrials o els usos residencials que ocupen més de cinc hectàrees. De fet, en una resolució anterior, la mateixa secció de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV ja havia anul·lat el pla especial de la ZAL argumentant que els terrenys no són urbanitzables.

“La circumstància que, quan l’any 2014 es va iniciar el procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica del nou pla especial, els terrenys de l’àmbit de la ZAL ja estigueren transformats per l’obra urbanitzadora –a l’empara, s’insisteix, de l’esmentat instrument de planejament especial declarat nul–, no incideix gens perquè l’avaluació ambiental estratègica es poguera fer, com erròniament al·lega l’Administració autonòmica, pel procediment simplificat en compte de l’ordinari”, assenyala la sentència de què ha sigut ponent la magistrada María Desamparados Iruela.

La resolució també al·ludeix a l’“efecte significatiu de gran rellevància sobre el medi ambient” que va posar de manifest el dictamen elaborat per l’arquitecte Emilio Ordeig aportat per Per L’Horta. La secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa rebutja de pla l’argument de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana: “No pot sostindre’s que el sòl de l’àmbit de la ZAL ja era urbà abans de l’aprovació del pla especial operada per resolució de 17 de desembre de 2018”.

Així doncs, els terrenys de 772.961 metres quadrats estaven classificats com a sòl no urbanitzable de protecció agrícola malgrat romandre l’espai “completament urbanitzat” en l’actualitat. Es tracta de l’enèsim revés de la justícia contra la ZAL del port de València, un projecte anul·lat per la justícia repetides vegades que es va cobrar l’expulsió de centenars de famílies de la Punta, una zona d’horta mil·lenària a tocar del recinte portuari.

Antonio Montiel, portaveu de Per L’Horta, l’entitat ciutadana que va recórrer contra la resolució de la Generalitat Valenciana, ha demanat a l’executiu autonòmic i a l’Autoritat Portuària que no recórreguen contra la sentència del TSJ-CV en cassació i abandonen definitivament el projecte.