El Govern i les autonomies encara no han aprovat el protocol per a regular el registre d’objectors de consciència respecte a l’avortament

Sis mesos després de l’aprovació de la reforma de la Llei de salut sexual i reproductiva, que regula el dret a l’avortament, el Govern i les comunitats autònomes encara no han aprovat el protocol pel que fa al registre dels objectors de consciència.

La llei estableix la creació de registres d’objectors de consciència, que han de ser compatibles amb la protecció de dades personals dels facultatius. L’objectiu és que les intervencions siguen assumides majoritàriament en centres de la sanitat pública, cosa que només passa en el 15% dels casos de les interrupcions voluntàries de l’embaràs, mentre que el 85% restant es fa en clíniques privades concertades. La falta d’un registre obliga les dones a desplaçar-se de província per avortar, i moltes vegades retarda la intervenció.

A la Comunitat Valenciana, el 92% dels avortaments es van fer en centres privats, malgrat que només el 15% dels metges es van declarar objectors de consciència el 2020. No obstant això, en departaments com l’Hospital General d’Alacant tots els professionals s’hi han manifestat contraris. La reforma legislativa feia compatible el dret de les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs amb els drets dels professionals de la salut, impedint que la clàusula moral entrara en conflicte amb la decisió de les dones ateses. Compromís va presentar una esmena a la llei en el Senat, perquè la negativa a fer la intervenció d’interrupció de l’embaràs per raons de consciència, “una decisió sempre individual del personal sanitari”, es manifeste “amb antelació, per escrit i ha de ser conegut per les pacients a l’inici de l’embaràs”.

La norma indica que la creació d’aquests registres dependrà del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en què participa el Govern central i les comunitats autònomes, que tenen cedides les competències sanitàries. En concret, el text diu que s’acordarà “un protocol específic que incloga les condicions mínimes per a garantir el compliment dels objectius perseguits amb la creació del registre”.

No obstant això, sis mesos després, l’òrgan no ha abordat aquesta qüestió, segons una resposta de la Conselleria de Sanitat a la diputada de Compromís Mònica Àlvaro. La parlamentària va interpel·lar el Consell, del PP i Vox, sobre les mesures per a adaptar l’atenció sanitària a la llei, a què l’executiu autonòmic respon que no s’ha abordat la qüestió en el fòrum pertinent. En el portal del Ministeri de Sanitat, que recull l’ordre del dia dels consells celebrats, tampoc figura aquest aspecte com un tema a tractar en les reunions d’enguany.

No obstant això –afig el titular de Sanitat, Marciano Gómez– a la Comunitat Valenciana hi ha un registre departamental amb l’objectiu d’organitzar l’activitat assistencial. La parlamentària es mostra preocupada per la decisió que puga prendre l’organisme, atesa la recent irrupció de l’extrema dreta, marcadament antiavortista, en els governs autonòmics, que hauran d’aplicar la norma estatal.