El Govern licita l’obra clau per a connectar les tres capitals valencianes en alta velocitat pel Corredor Mediterrani

Pas decisiu per a fer realitat la connexió de les tres capitals valencianes en alta velocitat a través del Corredor Mediterrani. El Consell de Ministres va autoritzar dimarts al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) la licitació, a través de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries d’Alta Velocitat (Adif AV), el contracte que permetrà continuar avançant en la connexió ferroviària en amplària internacional de Castelló, València i Alacant.

En concret, s’ha iniciat el procés de contractació del projecte de renovació, canvi d’amplària i adaptacions del tram Xàtiva-nuc de La Encina. El valor estimat del contracte, amb un termini d’execució previst de 16 mesos, ascendeix a 63.520.109,94 euros (sense IVA), dels quals 31.862.006,27 euros corresponen a l’execució d’obra i 31.658.103,67 als subministraments aportats directament per Adif.

En el marc del compromís del Govern, aquest projecte, juntament amb els d’electrificació, el d’instal·lacions de senyalització i el de Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari (ERTMS) en el mateix tram, representa un gran impuls per al desenvolupament del Corredor Mediterrani, ja que, entre altres beneficis per a l’explotació ferroviària d’aquesta nova infraestructura estratègica, permetrà la connexió de les tres capitals de la Comunitat Valenciana en amplària estàndard.

Sobre aquest tema, el coordinador del desenvolupament del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, ha explicat a elDiario.es que aquest és el tram clau per a poder connectar en amplària internacional tota la part nord del Corredor Mediterrani amb el sud.

Així doncs, per a poder executar les obres caldrà primer de tot que finalitzen les faenes d’adequació del tram Moixent-La Encina, una variant a què es traslladaran les circulacions en amplària ibèrica que ara discorren pel tram Xàtiva-La Encina: “Una vegada finalitzen aquestes obres al final d’enguany, es podrà licitar el projecte i executar-lo de manera ràpida, perquè no hi haurà pas de trens”.

Boira ha recordat que pel nord ja s’han adjudicat les obres per a habilitar l’amplària internacional entre Castelló i Vandellòs, per la qual cosa una vegada finalitzat el tram Xàtiva-La Encina, l’amplària internacional i, per tant, els trens AVE i els de mercaderies amb destinació europea podran arribar a Múrcia, Almeria o Albacete.

Característiques tècniques

El projecte engloba totes les actuacions d’infraestructura i via per a la renovació de la superestructura de via doble actual amb canvi d’amplària d’ibèrica (1.668 m) a estàndard (1.435 mm), en una longitud aproximada de 40 km, entre l’estació de Xàtiva fins al denominat nuc de La Encina.

Així mateix, inclou la connexió amb la línia d’alta velocitat Alacant-València, que forma part del Corredor Mediterrani, fent l’enllaç de la plataforma ferroviària per tots dos costats, tant pel sud com pel nord:

Pel costat sud, des de l’eixida del túnel de Font de la Figuera amb la plataforma ja acabada, que permet la connexió amb Alacant i amb la línia Albacete-Madrid, mitjançant el muntatge de via en uns 12 quilòmetres.

Pel costat nord, la connexió s’enllaçarà, en una longitud aproximada de 650 metres, amb les vies existents en l’estació de Xàtiva. Des d’aquesta estació es connectarà amb la plataforma ja construïda fins a la connexió amb la línia d’alta velocitat Madrid-València Joaquín Sorolla.

Actuacions entre Xàtiva i el nuc de La Encina

En els 40 quilòmetres de la via doble actual es farà la renovació de via doble amb canvi d’amplària ibèrica a amplària internacional, substituint tot el material de via existent (balast, travesses d’amplària internacional pretesades, subjeccions, carril de 60 kg/m i aparells de desviaments).

També es condicionarà la plataforma existent, s’actuarà sobre drenatges transversals del trajecte i del túnel de la Font de la Figuera i les estructures de protecció de piles dels passos superiors per complir amb les especificacions tècniques d’interoperabilitat, així com els canalons de comunicacions.

En els dos ramals de connexió pel costat sud, es condicionaran i es prolongaran les plataformes construïdes i es muntarà la nova superestructura amb travesses d’amplària internacional i carril de 60 kg/m.

En l’actual estació de Moixent es prolongarà la plataforma de les vies d’apartat cap a la banda de Xàtiva per dotar-les d’una longitud útil de 750 m. Aquestes vies d’apartat seran també prolongades als extrems amb l’execució de vies mànec de seguretat de 60 m de longitud.

En el túnel de la Font de la Figuera, de 815 metres de longitud, es procedirà a llevar la via doble sobre balast i la instal·lació de via doble en placa.

A més de les actuacions anteriors, el túnel s’adaptarà als condicionants de seguretat establits en l’Especificació Tècnica d’Interoperabilitat, segons la normativa europea, mitjançant la recrescuda del nivell del corredor i la reposició de tapes, així com la instal·lació de passamans.

Aquesta actuació contribueix a la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 9, que té entre les seues metes desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat