El Govern recorre en el jutjat per traure profit de l’edifici d’Hisenda tancat per ruïna que València reclama sense cost

Una altra discrepància entre el Govern central i l’Ajuntament de València ha acabat en els tribunals, aquesta vegada per l’edifici d’Hisenda situat al carrer de Guillem de Castro i tancat des del 2016 per problemes estructurals.

Fonts municipals han informat que el Ministeri d’Hisenda ha plantejat un recurs contenciós administratiu contra la intenció de l’Ajuntament de recuperar l’immoble sense cost ni necessitat d’abonar cap quantitat al departament de María Jesús Montero.

Les mateixes fonts han informat que els serveis municipals han pogut constatar que l’Ajuntament, amb més percentatge de superfície, i la Diputació, van cedir en el seu moment el sòl al ministeri exclusivament per a l’ús per al qual va ser concebut l’immoble, per la qual cosa, si ara se’n vol desprendre, ha de revertir a la ciutat sense abonar un cost addicional.

Des del consistori recorden que d’aquesta manera l’Ajuntament assumiria íntegrament el cost de la inversió necessària per a la rehabilitació de l’edifici, xifrat en 12 milions d’euros.

L’Ajuntament va iniciar al començament del 2022 negociacions amb l’Administració central per a estudiar la compra d’aquest edifici. El Ministeri d’Hisenda pretenia que fora requalificat per poder vendre’l a alguna cadena hotelera, un pla que va decaure arran que el Pla Especial de Ciutat Vella fixara que aquest immoble hauria de continuar acollint instal·lacions públiques.

La Delegació de Gestió de Recursos va contractar a través de la Secció d’Arquitectura i Supervisió de Projectes del Servei d’Arquitectura i del Servei d’Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics de l’Ajuntament l’estudi patològic de l’immoble esmentat per determinar l’abast del cost econòmic previ a la intervenció.

L’informe de resultats dels treballs de camp i els càlculs per al reconeixement de l’edifici recull una estimació econòmica de reforç estructural de 3.863.057,30 euros, IVA inclòs. A més, una vegada executada la intervenció estructural, i seguint els mòduls utilitzats pel Servei d’Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics consensuats tècnicament, s’estima l’habilitació d’obres per a una superfície més gran de 10.000 metres quadrats en 799,44 euros metre quadrat, ha detallat l’Ajuntament.

Així doncs, des d’aquesta institució han explicat que, tenint en compte que la superfície de l’edifici és de 10.870 metres quadrats aproximadament, l’habilitació es valora en 8.689.912,80 euros. Amb tot, l’informe estableix un valor total estimat per a l’operació –habilitació més reforç estructural– de 12.559.057,30 euros.

L’edifici té una estructura de pilars i bigues de formigó in situ amb una fonamentació aïllada amb bigues de lligat en una sola direcció, constituïdes per sabates interiors quadrangulars. La fonamentació de la façana respon a la mateixa configuració amb sabates aïllades i forjats unidireccionals de biguetes formigonades in situ amb revoltons de formigó i capa de formigó en massa de repartiment sense malla electrosoldada, ha precisat el consistori.

El revestiment és de terratzo col·locat sobre llit de morter d’arena. En conjunt, l’edifici presenta “símptomes de deterioració estructural”, encara que, segons l’informe tècnic, es considera “viable el reforç i la intervenció”.