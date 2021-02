El Govern valencià decideix la desescalada: horaris, aforaments, activitat en locals tancats i reunions entre no convivents centren el debat

El president del Govern valencià, Ximo Puig, presideix dijous la reunió de la mesa interdepartamental a què també assistiran la vicepresidenta, Mónica Oltra, el vicepresident Rubén Martínez Dalmau i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, entre altres autoritats, per decidir els detalls de l’inici de la desescalada que arrancarà de manera efectiva el pròxim 2 de març.

Malgrat que algunes qüestions generals ja s’han fet públiques en els últims dies, no són pocs els detalls que queden per concretar i que de ben segur generaran debat entre les diferents potes del Botànic. Fins al moment, tant Compromís com Podem s’han mostrat partidaris de prendre mesures restrictives més contundents, mentre que el PSPV ha tractat de ser més contemporitzador.

Així doncs, d’entrada tots semblen coincidir en un criteri marcat pels epidemiòlegs de Salut Pública, en el sentit de començar a flexibilitzar mesures en tot allò que tinga a veure amb activitats a l’aire lliure, mentre que es recomana prudència per a abordar la situació de les activitats en interior.

Sota aquest paràmetre, tal com va informar elDiario.es, ja s’han traslladat als sectors implicats algunes qüestions. Per exemple, en el cas de l’hostaleria, podran obrir les terrasses de manera parcial a partir del dia 2 de març, i en el cas de les activitats esportives, també es recuperarà l’activitat de les que es fan a l’aire lliure.

A més, Puig també va deixar entreveure fa poc que s’alçaran els tancaments perimetrals de les ciutats de més de 50.000 habitants, per la qual cosa aquest cap de setmana seria l’últim de confinament en les grans capitals si finalment s’aprova la mesura.

A partir d’ací, els socis del Govern valencià hauran de posar-se d’acord en els aforaments i els horaris tant dels establiments hostalers com del comerç, si donen cap alternativa a les activitats en espais tancats (bars sense terrassa o gimnasos) i si mantenen les limitacions de reunions entre no convivents.

En el cas de l’hostaleria, la idea de partida és que tan sols es puguen obrir les terrasses al 50% i fins a mitjan vesprada (entre les 17.00 i 18.00 hores), però el sector demana que es puguen obrir amb els aforaments màxims que els permeta guardar les distàncies de seguretat i amb el mateix horari del toc de queda, és a dir, fins a les 22.00 hores.

A més, sol·liciten que puguen agrupar-se fins a sis persones en una mateixa taula i que l’interior dels locals es puga obrir als clients amb un aforament del 30%, tenint en compte que 8.000 negocis de la Comunitat manquen de la possibilitat d’instal·lar taules i cadires al carrer.

Per part seua, el comerç demana tornar a la seua franja horària habitual de tancament a les 20.00 hores, així com tindre més aforament del 50%, en compte del 30% actual, cosa sobre la qual la interdepartamental també haurà d’adoptar una decisió que encara no està ni molt menys presa.

Quant a la prohibició de reunions entre no convivents, una mesura impulsada sobretot per la part de Compromís, una de les qüestions a analitzar i que determinarà si se li dona continuïtat és si continua tenint encaix legal, tenint en compte que es permetrà l’obertura de terrasses, ja que podria resultar contradictori permetre les trobades en aquest àmbit, però prohibir-les en l’esfera privada.

La situació epidemiòloga serà la base sobre la qual se sustenten totes les decisions. En aquest sentit, la Comunitat Valenciana tenia dimecres amb una incidència acumulada de 176 casos per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes, un nivell que es va aconseguir per última vegada el 26 d'octubre passat, en què es van registrar 171 casos.

Pel que fa a les hospitalitzacions, la situació està una mica més tensionada que abans de l’inici de la tercera onada, encara que la tendència continua sent clarament descendent. Dimecres hi havia 1.033 pacients ingressats en planta i 318 en les Unitats de Cures Intensives (UCI), mentre que el 14 de desembre passat, pic mínim a partir del qual van començar a créixer de manera exponencial els contagis i els ingressos hospitalaris, hi havia 236 persones hospitalitzades en l’UCI per Covid-19, 962 en planta.