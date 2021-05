El Govern valencià demanarà per segona vegada l’aval de la justícia per a aplicar el toc de queda sense estat d’alarma

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va avançar dilluns que s’alçarà el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana a partir del pròxim 9 de maig, quan es preveu que decaiga l’estat d’alarma, però que espera que es puga mantindre el toc de queda, potser amb un horari més permissiu que l’actual (ara està fixat de 22.00 a 6.00).

Davant els dubtes legals sorgits sobre el manteniment d’aquestes i altres restriccions sense la cobertura de l’estat d’alarma, com la possibilitat de confinar localitats puntuals que experimenten un augment significatiu d’incidència acumulada, fonts de presidència de la Generalitat Valenciana es mostren confiades.

En aquest sentit, recorden que abans de declarar-se el segon estat d’alarma el 25 d’octubre passat, el Govern valencià ja va aprovar el toc de queda entre la mitjanit i les 06.00 hores, una mesura que va comptar amb l’aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) quatre dies després de la seua aplicació.

El TSJ va considerar que les normes aprovades eren constitucionalment proporcionals i els seus magistrats van expressar que el toc de queda en l’horari esmentat “no sols ofereix els avantatges per a l’interés general (...), sinó que, per la franja horària que involucra i les excepcions molt importants que inclou, minimitza la seua afectació a l’activitat econòmica”.

Per aquest motiu, ara “el Govern valencià vol mantindre una col·laboració estreta amb els tribunals perquè les mesures tinguen empara legal i romandre en contacte amb el TSJCV per obtindre les màximes garanties”.

Per fer-ho, indiquen que es plantejaran informes tècnics “ajustats a la realitat epidemiològica” per sustentar l’argumentació de la Generalitat. Així doncs, treballaran amb el “màxim rigor possible” per veure “quines restriccions són necessàries”.

Tots els detalls sobre les mesures que es mantindran després del 9 de maig es definiran al final d’aquesta setmana en una reunió de la mesa interdepartamental, encara que no s’esperen moltes novetats més enllà de l’esmentat alçament del tancament perimetral autonòmic, i potser un ajust de l’horari del toc de queda, cosa que podria anar acompanyada d’una ampliació dels horaris de l’hostaleria.

Puig va insistir a demanar “prudència”, malgrat que la Comunitat Valenciana siga l’autonomia amb “menys risc” de contagi en aquests moments, i va defensar la “faena” feta en les últimes set setmanes. A més, va incidir en el fet que la desescalada no pot ser “disruptiva”.