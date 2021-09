El Govern valencià desmantellarà els ‘vacunòdroms’ a final de mes i la inoculació sense cita es farà en els centres de salut

El procés per a immunitzar la població valenciana susceptible de ser vacunada arriba a la recta final. Fins divendres, un total de 4.035.225 persones havien rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana.

A més, segons han informat fonts de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, tenien la pauta completa (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; la monodosi de Janssen i una dosi de qualsevol vacuna en les persones amb antecedents d’haver passat la Covid-19) 3.872.044 persones, és a dir, un 86% dels 4,4 milions de valencians que entren en el pla de vacunació tenen ja la pauta completa, per la qual cosa en falten 600.000 per vacunar-se.

D’aquests, un total de 52.154 persones han comunicat de manera explícita la negativa a vacunar-se, una taxa baixíssima que dona una mostra de la conscienciació que hi ha hagut amb tot el procés.

El gran objectiu és que la Comunitat Valenciana arribe al 90% d’immunització amb pauta completa per al pròxim 9 d’Octubre.

Pel que fa a la situació dels anomenats vacunòdroms, les mateixes fonts han explicat que des de fa dues setmanes es compagina la vacunació programada (amb cita prèvia) amb la vacunació sense cita: “Aquesta última opció es mantindrà oberta fins a finals de setembre, moment en què, amb la campanya de vacunació finalitzada, es posarà el punt final a la immunització en grans espais, encara que quedarà oberta la possibilitat de rebre dosis a través dels serveis d’Atenció Primària”.

Sobre les persones que per diversos motius no ha anat encara a vacunar-se, des de Sanitat han comentat que en cada grup d’edat, després de la citació massiva, la Conselleria de Sanitat ha fet una cerca activa en Atenció Primària dels no citats i una repesca dels citats no vacunats.

També s’han fet repesques específiques per grups d’edat, i generals per als que no havien acudit a la seua cita. En total, totes les persones han tingut almenys dues oportunitats de vacunar-se, i alguns grups d’edat fins a quatre i cinc citacions.

A això s’uneix, com va anunciar divendres el president del Govern valencià, Ximo Puig, els equips mòbils de vacunació que Sanitat desplaçarà als partits Elx-Llevant previst per a les 18.30 h de dissabte en el camp Martínez Valero i el València-Reial Madrid, que tindrà lloc a les 21.00 h al Mestalla diumenge.

Un estoc de 587.000 dosis

En aquests moments, la Comunitat Valenciana té 587.783 dosis de la vacuna Covid emmagatzemades, encara que des de Sanitat no consideren que hi haja un risc elevat que puguen arribar a caducar, tenint en compte que a més falten 600.000 valencians per administrar-se alguna dosi i que en breu es començarà a posar la tercera als grups de risc.

En aquest sentit, el departament que dirigeix Ana Barceló ha explicat que s’han posat en marxa els mecanismes necessaris per a evitar que les vacunes es facen malbé.

De fet, hi ha un sistema de vigilància i control de la temperatura per a identificar qualsevol possible problema. D’altra banda, es fa un seguiment continu de les dates de caducitat amb la finalitat de recol·locar-les en els punts de vacunació en què està previst més administració de dosis. D’aquesta manera, s’evita el risc de caducitat.

Sobre la tercera dosi, es calcula que són al voltant de 60.000 les persones institucionalitzades i immunodeprimides a qui se’ls aplicarà. Quant a la citació, encara no s’ha fet la planificació detallada, però es podria completar la vacunació en unes poques setmanes.