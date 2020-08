El Govern valencià obri la via per a injectar fins a 400.000 euros a les indústries que s’han reorientat a la producció sanitària

Qualsevol empresa valenciana que haja reorientat la seua producció cap a l’àmbit sanitari per tallar la COVID-19 entre el 14 de març –declaració de l’estat d’alarma– i el 30 de novembre podrà optar fins a 400.000 euros de subvenció del Govern valencià. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar dilluns les bases reguladores de les subvencions d’emergència per la situació sanitària, amb vista a possibles rebrots, un decret constituït entre les conselleries d’Hisenda i Economia. Les subvencions es faran mitjançant concessió directa en compte de per concurrència competitiva, segons indica el decret.

Conegudes empreses valencianes de tèxtil i roba com Marie Claire, el clúster que ha nascut a Ontinyent o Power Electronics, que ha muntat una línia de respiradors amb Temel, podran demanar aquestes ajudes discrecionals.

Entre els requisits estan tindre la seu social a la Comunitat Valenciana, disposar d’una plantilla de personal propi de 10 o més persones treballadores contractades per compte d’altri o socis cooperativistes, en el seu cas; i mantindre aquest nombre, o incrementar-lo, almenys durant el període d’execució del projecte. Exclou les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l’aqüicultura.

Els projectes d’inversió subvencionables són, segons el decret, els dirigits a la fabricació d’un producte nou “o que consistisquen en una millora adaptativa manifesta de productes ja en fabricació per l’empresa sol·licitant, en disposició de ser posats en el mercat i directament relacionats amb la lluita contra la COVID-19”. Això implicaria, per posar-ne un exemple, la producció de màscares, equips de protecció individual (EPI), material sanitari, medicaments, mampares protectores o màquines de respiració, per esmentar-ne alguns exemples desenvolupats durant el confinament. Tots els productes passaran per una comissió tècnica avaluadora, que exigirà que siguen produïts en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental.

Les ajudes permeten subvencionar, amb un import mínim de 100.000 euros, costos d’assessoria i gestió per a fabricar nous productes, registres de patents o la seua adquisició, personal tècnic, investigador i auxiliar –fins un 30% en tots els casos–, materials per a la producció i assajos.

El Govern valencià va anunciar a l’abril, en plena efervescència de la pandèmia, la intenció de constituir un clúster sanitari de proximitat i evitar la dependència d’altres països per al proveïment de material sanitari i de prevenció: “La relocalització de la indústria valenciana i la reorientació dels nostres sectors productius ens permetran garantir i normalitzar la producció de material per no haver de dependre d’altres mercats exteriors”, va indicar el conseller d’Economia i Sectors Productius, Rafa Climent, en la presentació d’unes ajudes similars, aquesta vegada a compte de l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), que va destinar 5 milions d’euros en un pla d’emergència. En aquesta línia es van subvencionar projectes com els d’una empresa d’Ontinyent dedicada al tèxtil que va passar a confeccionar màscares i bates, amb dos milions d’unitats produïdes en poc més d’un mes.