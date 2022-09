El Govern valencià ultima el dispositiu per a iniciar la vacunació massiva de la quarta dosi contra la Covid 19

La Conselleria de Sanitat treballa ja en el dispositiu per a estendre la vacunació de la quarta dosi de la vacuna contra la Covid-19 en el moment en què ho acorde el Consell Interterritorial de Salut.

El president del Govern valencià, Ximo Puig, va avançar dilluns que la vacunació massiva arrancarà “molt prompte” a la Comunitat Valenciana en les pròximes setmanes, per la qual cosa en les pròximes setmanes convocaran els experts per analitzar l’evolució del coronavirus i “preparar l’hivern”, sempre des de la “prudència” que s’ha aplicat des de l’inici de la pandèmia.

Sanitat ja ha començat a administrar la quarta dosi en les persones immunodeprimides de risc elevat per indicació mèdica, de manera que ara s’estendrà a la resta de la població començant per les persones majors de 80 anys i de residències.

Precisament, després del Consell Interterritorial d'aquest dilluns la ministra de Sanitat, Carolina *Darias, va anunciar que Espanya rebrà al llarg del mes de setembre deu milions de dosis adaptades a la variant *ómicron.

“[Es tracta de] una quantitat important per a fer front a la infecció en els grups vulnerables, els grups pels quals, tant la Ponència de Vacunes com la Comissió de Salut Pública va acordar començar a vacunar de manera prioritària: les persones majors de 80 anys i les persones de residències, per a després continuar per les persones majors de 60 anys”, va recordar.

Puig va reivindicar que “hi ha motius per a l’esperança”, perquè la Covid-19 es troba amb les UCI “en mínims de pacients”, i després de dos anys i mig de “patiment permanent” això és un pas “decisiu” cap a la superació de la pandèmia.

Com va informar elDiario.es, fins divendres passat 2 de setembre no hi havia pacients ingressats amb Covid en els llits de crítics de 13 dels 34 hospitals valencians, és a dir, en quasi un 40% d’aquests.

En concret, divendres estaven lliures de pacients amb coronavirus les UCI dels hospitals de Sagunt, el Clínic, l’Arnau de Vilanova-Llíria, el de Requena, el General de València, el de la Ribera, el de Dénia, el d’Alcoi, el de Sant Joan, el d’Elda, el General d’Alacant, el de Manises i el Provincial de Castelló.

En aquests moments, Sanitat continua habilitant punts de vacunació sense cita prèvia per a inocular la tercera dosi, el percentatge d’aplicació de la qual està a la Comunitat Valenciana per damunt de la mitjana espanyola en totes les franges d’edat.

En concret, fins al 31 d’agost passat s’havien administrat un total de 3 milions de la tercera dosi. Els percentatges són més elevats en les persones de més majors i van descendint progressivament al mateix temps que baixa l’edat. Així doncs, a partir de 70 anys s’han vacunat amb tercera dosi un 93,7% de la població (92,6% a Espanya), de 60 a 69 anys un 96,6% (93,2% a Espanya), de 50 a 59 anys un 84% (79,5% a Espanya), de 40 a 49 anys un 70,6% (un 64,6% a Espanya), de 30 a 39 anys un 56,9% (49% a Espanya), de 20 a 29 anys un 52,5% (42,99% a Espanya) i de 18 i 19 anys un 51,7% (un 30,6% a Espanya).