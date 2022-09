Un greu error judicial tomba l’operació més granen una dècada contra la màfia russa i les seues connexions amb el PP

Una provisió dictada fora de termini per la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm ha tombat la investigació contra una presumpta trama de blanqueig de capitals de la màfia russa en la costa valenciana. L’operació Testudo, coordinada pel grup de blanqueig de la Policia Nacional i la Fiscalia Anticorrupció, va ser el colp més important de l’última dècada contra el crim organitzat de l’Est assentat en localitats com Benidorm i Altea i que va comptar amb l’assistència d’Europol. No obstant això, la jutgessa ha dictat el sobreseïment lliure i l’arxivament de la causa per a quasi una vintena dels imputats.

La magistrada va dictar una provisió el 27 de setembre de 2021 perquè declararen en qualitat d’imputats, una resolució que va ser recorreguda en apel·lació. La secció segona de l’Audiència Provincial d’Alacant va estimar els recursos a conseqüència del greu error de la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm: la provisió havia sigut “acordada fora dels terminis peremptoris de la instrucció”, segons indica una interlocutòria de la jutgessa a què ha tingut accés elDiario.es.

La magistrada no va prorrogar el termini d’instrucció de les diligències, fet que va donar peu a les defenses a sol·licitar el sobreseïment lliure per a una gran part dels investigats. Entre els agraciats figuren Jaime Sellés, exregidor i expresident del PP d’Altea i l’agent de la Guàrdia Civil Marcos Rodríguez Capón, a qui la instrucció considerava un presumpte “membre més” de la xarxa.

La interlocutòria també decreta el sobreseïment lliure, entre altres, per a l’edil de Seguretat Ciutadana de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, a qui ja se li havia sobresegut provisionalment la causa. La investigació va punxar telefonades entre el polític popular i el presumpte líder de la trama, el jove advocat i empresari Alexey Shirokov, també militant del PP.

La resolució també decreta el sobreseïment lliure (en la pràctica una absolució) per a l’empresari rus Mikhaïl Danilov, que ha fet viatges a Espanya en companyia de Levan Dazhangveladze, germà i home de confiança del Lladre de Llei Merab Dazhangveladze, segons les perquisicions policials.

La investigació també assenyalava que Danilov estava presumptament relacionat amb Boris Ivanyuzhenkov i Maxim Lalakin, dos líders del Sindicat del Crim Podolskaya. Amb Ivanyuzhenkov mantenia “converses telefòniques constants” i amb Lalakin havia viatjat a Espanya.

Danilov estava imputat en la causa per l’adquisició juntament amb la seua dona Yulia Alekseeva –per a la qual també s’ha dictat el sobreseïment lliure– d’un habitatge de luxe a Altea amb fons provinents d’una entitat bancària suïssa. La Policia catalogava l’home com un empresari utilitzat per la criminalitat organitzada russa per a blanquejar els beneficis dels seus delictes mitjançant la seua façana legal.

Xarxa de blanqueig

La investigació de l’operació Testudo, dirigida per la Fiscalia Anticorrupció, va detectar el transport de grans quantitats de diners a Espanya “cap a i des de l’estranger, especialment Rússia”, segons una de les primeres actuacions que va dictar la magistrada. La presumpta xarxa movia “substancioses quantitats monetàries entre Espanya i Rússia sense cridar l’atenció de les autoritats” per invertir-les posteriorment en els sectors de l’oci, de l’hostaleria i immobiliari de la costa valenciana, especialment en localitats com Benidorm o Altea, en un context de declivi de la bambolla immobiliària.

En una altra interlocutòria posterior, la jutgessa detallava la “forma piramidal” de la pretesa organització criminal. Així doncs, el primer nivell el conformaven “empresaris russos reconeguts al seu país d’origen, usats per les organitzacions criminals exsoviètiques i vinculades a aquestes i als seus membres per poder dur a terme els seus negocis sense despertar sospites”. “Servint-se”, afig, “d’una façana d’homes de negocis de prestigi per tot el món”.

Els pretesos fons il·lícits provenien de la cúpula del crim organitzat rus d’“alt nivell criminal”, segons dades d’intel·ligència policial d’Europol. El grup de blanqueig de capitals de la Brigada Provincial de Policia Judicial d’Alacant va detectar “moviments estranys” de capital per part de ciutadans russos establits en la costa valenciana, que rebien grans transferències de societats estrangeres “els orígens de les quals no estaven prou justificats” i que provenien, presumptament, del crim organitzat. Concretament de malfactors dels grups Vory V Zakone (Lladres de Llei) i del Sindicat del Crim Podolskaya.

Per davall, la instrucció situava presumptes blanquejadors que, mitjançant empreses pantalla (i “sabent la il·legalitat de l’origen dels diners”) executaven les operacions de llavada dels presumptes fons il·lícits. En l’escaló següent de la piràmide, la jutgessa col·locava els pretesos testaferros i transportistes de l’efectiu.

En l’escaló més baix de la piràmide estarien situats funcionaris de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que, a canvi de diners o d’altres favors, col·laboraven amb la presumpta trama. La presumpta xarxa de l’hampa de l’Est, tal com va informar aquest diari, va comprar policies i guàrdies civils per a tasques il·legals de seguretat i cobrament de deutes, segons la instrucció.