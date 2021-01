Dos guàrdies civils s’enfronten a huit anys de presó per una detenció il·legal en un control d’alcoholèmia

Dos guàrdies civils de Trànsit s’han assegut dijous en el banc dels acusats pels presumptes delictes de detenció il·legal i falsedat en document públic. Els uniformats, que han declarat en una vista davant la secció quarta de l’Audiència Provincial de València, s’enfronten a una petició de pena per part de la Fiscalia de huit anys i mig de presó per a cadascun.

Els fets es remunten al matí del dilluns 29 d’abril de 2019, en què els agents acusats van fer parar un vehicle, en un control d’alcoholèmia instal·lat en la carretera CV-32 a l’altura de Massalfassar (l’Horta Nord), el conductor del qual va donar positiu en alcohol i cocaïna. Una jove va baixar del vehicle, molt alterada, demanant que els deixaren anar-se’n, perquè era infermera i arribava tard a la faena. Un dels guàrdies ha relatat que els joves els van insultar en valencià (“cabró, fill de puta”, ha recordat que els van dir) i que, repetides vegades, els agents els van demanar que es retiraren de la calçada perquè era una via amb molt de trànsit. El nuvi de la infermera va anar, segons la seua versió, a calmar la jove.

La versió dels motoristes de la Guàrdia Civil difereix radicalment i asseguren que el jove “va fer escarafalls” i, en un moment donat de la discussió, “va colpejar el pit” de l’agent. Mentre l’engrillonava, l’agent va caure amb el jove i es va fer una ferida al braç. El seu company assegurava que el seu telèfon mòbil va resultar malbé, encara que no va participar directament en la reducció del jove.

El guàrdia que va redactar l’atestat ha reconegut que el text tenia algunes mancances, però assegura que no ho va fer “amb intenció de mentir”. L’agent que va detindre el jove ha contat que els ocupants del vehicle, tret del conductor, “es van portar com a autèntics energúmens”, proferint insults constants. La fiscal li ha retret que no inclogueren la pretesa actitud irrespectuosa dels joves en la diligència per desobediència greu i atemptat. “No estem acostumats a fer les diligències i no pensava que per una alcoholèmia acabaria ací”, ha respost l’uniformat, que ha insistit que no va tindre cap intenció de mentir.

El jove detingut, que va ser finalment absolt dels càrrecs que se li imputaven per un jutjat d’instrucció de Massamagrell, ha negat que insultara l’agent i afirma que únicament va procedir a separar la seua companya sentimental mentre deia “a fer la mà”. El jove ha assegurat que en cap moment va oposar resistència durant la detenció i ha negat que haguera begut aquella matinada. La núvia del jove detingut ha declarat que es va posar nerviosa, perquè havia d’anar a treballar i que el seu company es va limitar a separar-la unes quantes vegades de l’agent amb qui estava encarant-se. La jove ha assegurat que la contestació inicial del guàrdia li va semblar “irrespectuosa”.

Un altre testimoni, un jove del mateix poble que el detingut que estava parat en el control, s’ha referit a l’“agressivitat dels agents” i ha descrit el seu veí, a qui assegura que coneix simplement de vista, com una “persona normal defensant la seua dona”. El testimoni va aconseguir gravar un vídeo des del seu vehicle, reproduït a la sala, del moment de la detenció encara que l’acte d’engrillonar i la caiguda del detingut no es veuen en l’enregistrament.

El cap del dispositiu, un caporal de la Guàrdia Civil, ha reiterat que els joves van proferir “un muntó d’insults en valencià”. L’uniformat ha assegurat que la xica, en estat embriac, es va encarar de manera agressiva amb l’acusat, que li demanava que s’allunyara de la via. “Es van obcecar amb l’agent que els havia fet parar”, ha dit.

El caporal assegura que, al principi, no tenien intenció de detindre ningú. “La situació era cada vegada més insostenible i la desobediència era constant”, ha relatat el cap del dispositiu. El guàrdia civil afirma que la detenció es va produir després d’una “manotada lleu en el pit” de l’agent (“no una punyada”, ha puntualitzat) i que el jove va caure a terra pel seu estat d’embriaguesa. Altres agents que han declarat com a testimonis han coincidit que van sentir “bastants crits” i van observar el seu company que demanava al jove detingut repetides vegades que abandonara la calçada.

La representant del Ministeri Fiscal ha instat el tribunal en les seues conclusions finals a determinar si la detenció va ser justificada i si l’atestat signat pels agents es correspon amb la realitat. La fiscal afirma que el jove va ser detingut “sense motiu justificat” i que “en cap moment s’observa una actitud desafiadora cap als agents”, per la qual cosa es va tractar d’una detenció il·legal. Una vegada deduït testimoniatge dels agents, i amb el vídeo aportat a la causa, els guàrdies “matisen la seua declaració”, ha recordat.

El lletrat de la defensa dels agents ha demanat la lliure absolució i ha recordat que la detenció es produeix en una rotonda amb una “alta perillositat” a causa del trànsit abundant. “La situació era insostenible” i va provocar fins i tot la suspensió del control. “La Guàrdia Civil és responsable de les persones a qui fa parar”, ha dit. L’advocat ha argumentat que la detenció va estar justificada i ha reconegut que la redacció de l’atestat va ser “bastant defectuosa”. Així i tot, “no hi ha dol falsari”. El judici ha quedat vist per a sentència.