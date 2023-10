Un ‘hacker’ amb un moneder milionari de bitcoins va assessorar la xarxa de la màfia russa vinculada al PP de Benidorm i Altea

La presumpta xarxa de blanqueig de la màfia russa a Benidorm i Altea, vinculada a càrrecs municipals del PP, va usar el negoci de la compravenda de criptomonedes “com a manera d’invertir els seus beneficis il·lícits”, segons apunta la jutgessa instructora en la interlocutòria d’incoació de procediment abreujat. El processat Maxim Khakimov, presumpte blanquejador de la trama, “va mantindre negocis d’inversió en criptomonedes com a mitjà” per al blanqueig, “invertint els beneficis obtinguts amb les activitats il·lícites davant la falta de control dels estats”.

Així donca, le hacker rus Denis Katana, també processat en la causa, va assessorar Khakimov en la compra de bitcoins i en els mecanismes de blanqueig de capitals amb criptomonedes. Katana tenia un moneder de 5.000 bitcoins, que, segons la instructora “és equivalent” a 55 milions d’euros (al canvi actual, amb el bitcoin a 26.874,59 euros en els mercats, seria un valor superior a 134 milions d’euros).

La investigació de la causa, comandada per la Fiscalia Anticorrupció i el Grup de Blanqueig de Capitals de la Brigada Provincial de la Policia Judicial d’Alacant, va detectar comunicacions entre el hacker i Maxim Khakimov. A més, Katana va demanar ajuda econòmica per a la seua família i els seus negocis al blanquejador de la presumpta xarxa mafiosa mentre l’informàtic rus estava a la presó.

Denys Katana va ser condemnat el 2021 per l’Audiència Nacional (AN) a quatre anys i sis mesos de presó, a més del pagament d’una multa de sis milions d’euros, pel robatori de quasi cinc milions mitjançant un programa maliciós, denominat Cobalt, que va infectar ordinadors de diverses entitats bancàries de països com l’Azerbaidjan, Romania, el Kazakhstan o l’illa de Taiwan.

Katana va reconéixer els fets davant la secció primera de la Sala penal de l’AN i va confessar que havia transformat els beneficis de la seua activitat criminal en criptodivises per a reconvertir-ho després en diners de curs legal amb què va adquirir vehicles i joies. El hacker, segons Abc, usava un passaport ucraïnés.

La interlocutòria de la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm atribueix al hacker el paper d’assessor de la xarxa de la màfia russa. Després d’haver contret un deute amb un tal Rusian, segons abunda la resolució, el hacker va recórrer a Maxim Khakimov per a gestionar-lo. Per a fer-ho, indica la jutgessa, el blanquejador de la xarxa assentada a Benidorm i Altea “va fer servir mitjans violents per a extorquir” l’individu que reclamava el deute.

De fet, el hacker rus va ser absolt per l’Audiència Provincial d’Alacant, el mes de gener passat, pel segrest el 2019 d’un empresari rus a qui se li pretenien robar 300 bitcoins (quasi cinc milions d’euros), segons el diari Información.

La xarxa del “lobbista del PP d’Altea”

La instructora ha processat tan sols Alexey Shirokov, Maxim Khakimov, Nikolay Mitryurev, Denys Katana i Mikhail Zhizhin –pels presumptes delictes d’organització criminal, blanqueig de capitals i suborn– després de l’error de la magistrada que va propiciar el sobreseïment de la causa per a quasi una vintena d’investigats per haver-los pres declaració sense haver prolongat el termini de la instrucció.

La interlocutòria, que considera el presumpte líder de la xarxa, Alexey Shirokov, “lobbista del PP d’Altea”, ressenya les operacions de blanqueig de capitals mitjançant transferències de fons de procedència injustificada de Rússia a Espanya, “usant empreses pantalla interposades a noms de testaferros”, entre altres mètodes. Shirokov militava en el PP.

En la causa van arribar a figurar com a investigats l’exedil de Seguretat Ciutadana de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, i l’expresident del PP d’Altea Jaime Sellés. La Policia fins i tot va intervindre telefonades entre Shirokov i el regidor popular de Benidorm.