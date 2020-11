Immobles subhastats, confiscats o embargats i 64.000 euros per a pagar les milionàries responsabilitats civils del saqueig de la cooperació del cas Blasco

El cas Blasco, que jutja el descomunal saqueig dels fons de la cooperació valenciana per part de l’exconseller Rafael Blasco i d’un grup variat d’empresaris i testaferros, s’ha liquidat en les seues peces 2 i 3 amb responsabilitats civils més aïna a la baixa, després del controvertit pacte de conformitat entre els principals acusats i la Fiscalia Anticorrupció. Els principals acusats, segons confirmen fonts jurídiques a elDiario.es, han aportat béns embargats en la peça principal del cas, una plaça de garatge, un baix i 64.566 euros. L’Advocacia de la Generalitat Valenciana, que exerceix d’acusació particular, ha recorregut davant el Tribunal Suprem la sentència de l’Audiència Provincial de València que va condemnar a penes mínimes els integrants de la trama, després dels pactes amb el ministeri fiscal i el reconeixement del delicte. L’Advocacia calcula que la responsabilitat civil ascendeix a 4,6 milions d’euros, una quantitat a la qual caldria sumar tres milions suplementaris per la reparació civil del mal moral causat, tal com va informar aquest diari.

L’exconseller Blasco va posar a la disposició de la justícia el seu luxós habitatge a la Barraca d’Aigües Vives d’Alzira, adjudicada dijous passat en una subhasta, i un baix al carrer de Martí, llogat a un saló de massatges eròtics, del qual és titular una filla de la seua dona Consuelo Císcar. Augusto César Tauroni, testaferro de Blasco, i la seua dona Alina Indiekina van aportar els dos apartaments de luxe, ja embargats en la peça principal del cas, que van adquirir a Miami.

El funcionari Marc Llinares ha aportat 5.556 euros; l’ex-director general d’immigració Josep Maria Felip, 15.000 euros; el cooperant Fernando Darder, 5.000 euros; Alfonso Navarro Torres, de la Fundació Hemisferi, 15.000 euros; Arturo Tauroni, germà del testaferro de Blasco, una plaça de garatge a Alzira a nom d’un tercer per un valor de 24.000 euros. Un altre acusat, el presumpte testaferro i exmembre d’Unió Valenciana Adolfo Soler, no ha aportat cap quantitat, perquè no es va presentar al judici (està fugit a Bolívia des de fa quasi una dècada) i continua sense ser reclamat per l’Audiència Provincial de València, segons va informar el diari Las Provincias. La Coordinadora Valenciana d’ONGD, que exerceix l’acusació popular, critica en el seu recurs davant el TS les quantitats “ridícules” que han aportat alguns acusats.

El recurs de l’Advocacia recorda que la sentència no ha determinat la quantia del mal ocasionat, “per la qual cosa difícilment pot fer un pronunciament sobre la reparació, ni tan sols parcial”. A més, critica que Blasco pretenga satisfer la responsabilitat civil amb la dació en pagament d’un immoble per a la venda eventual, a pesar que “va tindre prou de temps per a procedir a la venda de l’immoble que s’ofereix en dació de pagament, ja que pertany a un tercer i no recau sobre aquest cap embargament”. La Generalitat Valenciana eleva la xifra fins a un total de 7,6 milions d’euros per la responsabilitat civil i la reparació del mal.

El recurs de cassació de la Coordinadora Valenciana d’ONGD argumenta que no es pot considerar que Blasco tinguera una “voluntat ferma” de reparar el mal causat, ja que ha posat a la disposició de la Generalitat un immoble embargat. “És un vertader despropòsit”, postil·la el lletrat de la CVONGD, que titla l’“aparent insolvència actual” del set vegades exconseller de “ficció” per a evitar l’embargament del seu patrimoni.

La casa de Blasco a Alzira, dissenyada per l’arquitecte Vicente Guallart, ha sigut adjudicada aquesta setmana en una subhasta del Col·legi de Procuradors (encara que pilotada pel Tribunal de Comptes) per la licitació mínima: 624.110 euros. En la peça 1 del cas, els immobles (tres pisos i una plaça de garatge) que havia comprat amb els diners de les ajudes una fundació privada de complicitat amb el conseller i el seu equip, van eixir a subhasta per fer front a la responsabilitat civil. A aquests béns se suma la venda d’un pis a Castelló de Marcial López, un altre condemnat, per 143.000 euros.

Blasco havia de pagar a l’Administració valenciana 2,7 milions d’euros en concepte de responsabilitat econòmica per la seua condemna de sis anys i mig de presó (que ja ha complit) en la peça 1, centrada en el saqueig de sengles subvencions d’ajuda al desenvolupament a Nicaragua. El patrimoni del clan Blasco ascendeix a 51 propietats equivalents a 37 camps de futbol com el de Mestalla, a més d’una col·lecció d’art impressionant. Amb la venda de la finca de la Barraca d’Aigües Vives pel preu de taxació, s’hauran recuperat 1,5 milions d’euros del frau en les ajudes de cooperació.