Imputat l’exregidor d’enllumenat de Rita Barberá per estafa per haver posat en venda un xalet que li va requisar el banc

El 2009 un estudi titulat Contaminación lumínica en España, del Departament d’Astrofísica i Ciències de l’Atmosfera de la Universitat Complutense de Madrid, va concloure que Espanya era el primer país de la Unió Europea amb més consum mitjà per fanal de l’enllumenat públic. I València, la ciutat que més balafiava a Espanya.

Era la València de les majories absolutes de Rita Barberá i el seu regidor d’Enllumenat durant uns quants mandats va ser Juan Vicente Jurado, que va començar la seua carrera en Unió Valenciana abans d’integrar-se en el PP.

Jurado, ja retirat de la vida pública, ha protagonitzat ara un rocambolesc succés al voltant de la propietat d’un xalet situat a Godella pel qual ha acabat imputat per un presumpte delicte d’estafa.

En concret, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Paterna ha citat a declarar el pròxim 8 de juny Juan Vicente Jurado i la seua dona com a investigats per haver posat en venda per tres milions d’euros l’immoble que havien perdut a conseqüència del procés concursal de la seua pirotècnia.

Com va informar elDiario.es, el banc es va quedar el xalet per no poder fer front al pagament d’un deute i, després, l’entitat financera el va vendre a un fons d’inversió que, al seu torn, el va traspassar a una societat patrimonial familiar al llarg de l’any passat, propietària actual de l’immoble segons la documentació aportada per fonts jurídiques.

Malgrat no tindre propietat legal de l’habitatge, Jurado sí que mantenia la possessió, és a dir, claus i accés a aquest, ja que encara no s’havia executat el procés judicial de llançament, que estava en tramitació.

No obstant això, tal com recull la querella a què ha tingut accés aquest diari, el novembre del passat any ja va haver-hi un primer intent de venda del xalet que no era propietat seua per part de Jurado, una cosa de què es van adonar els nous amos en veure’l anunciat en un portal immobiliari, la propietària del qual, M. D. C., també ha sigut demandada.

Segons la demanda, “amb data 19 de novembre de 2022, aquest lletrat, seguint instruccions del seu client, va acudir a la visita de l’immoble oferit, i va descobrir que l’immoble era el mateix” i afig: “A aquesta visita a l’immoble van acudir els querellats Juan Vicente Jurado, que es va fer passar per copropietari de l’habitatge juntament amb la seua dona (...). Per a acabar de muntar l’aparença de normalitat de l’intent d’engany i guanyar-se així la confiança dels que pensaven que era un comprador potencial, en aquesta visita el senyor Jurado es va presentar com a polític de reconegut prestigi a València, i va manifestar a aquest lletrat que havia sigut molt de temps regidor amb els governs de la coneguda alcaldessa del PP, Rita Barberá, q.e.p.d., a la ciutat de València”. Després d’aquest episodi, van contactar amb la propietària de la immobiliària esmentada, que va retirar l’anunci de l’habitatge.

Jurado, ocupa del seu antic xalet

Però la cosa no va quedar ací, ja que finalment el jutjat va fixar data per al llançament del xalet el 13 de gener passat. La comitiva judicial acompanyada de la Policia Local anava a fer el tràmit de llançament de l’immoble mitjançant el canvi de panys.

No obstant això, en accedir a l’immoble la comitiva, després de canviar el pany de la porta principal, la dona de Jurado, visiblement nerviosa, va telefonar a l’exedil, que tan sols 15 minuts després es va personar en l’habitatge. Segons consta en documentació consultada per aquest diari, Jurado va assegurar que vivia en el xalet amb la seua dona. Davant la situació, la comitiva judicial va suspendre el desnonament i va concedir a Jurado un termini de 10 dies perquè presente els títols que li donen dret a ocupar l’habitatge.

El procés, no obstant això, s’ha dilatat sensiblement per la vaga de lletrats de l’Administració de Justícia i en aquest període, l’actual propietat de l’immoble ha constatat que el xalet va estar de nou en venda almenys fins al 14 de febrer passat, cosa que va motivar que remetera un escrit acompanyat d’una acta notarial al jutjat de Paterna que porta el procés de llançament advertint d’aquest fet. A més, van presentar la querella contra el mateix Jurado i la seua dona, que ha donat lloc a les imputacions, i contra la propietària de la immobiliària que va penjar l’anunci.

“Ni més ni menys que 3 milions”

L’escrit presentat al jutjat, a què ha tingut accés aquest diari, relata els següents fets: “Els ja coneguts ocupants de l’habitatge, Juan Vicente Jurado i la seua dona, han posat a la venda l’habitatge que ocupen il·legalment sense ser-ne propietaris i, evidentment, sense el consentiment del meu mandant, única propietària d’aquesta. A aquest efecte, de connivència amb la immobiliària Servicios Inmobiliarios SL (LCH) han anunciat l’habitatge tant en el seu web com en el portal immobiliari Idealista per un preu de venda de, ni més ni menys, que 3 milions d’euros”.

El document afig que “és evident que els ocupants de l’habitatge estan utilitzant la possessió que encara mantenen sobre l’immoble per a fer-se passar per propietaris de l’habitatge i confondre i enganyar tercers de bona fe amb la finalitat d’aconseguir un desplaçament patrimonial via reserva o contracte d’arres o, fins i tot, contracte privat de compravenda, lucrant-se fraudulentament amb possibles compradors o interessats”.

Finalment, denuncia: “Per si no fora prou i de manera coetània, el senyor Jurado i la seua dona estan extorquint el meu mandant, exigint-li el pagament de quantitats elevades de diners per a entregar-li la possessió, prevalent-se de la suspensió del llançament acordada el dia 13 de gener passat per aquest Jutjat”.

Fonts de Servicios Inmobiliarios SL (LCH) van explicar a aquesta redacció: “El xalet està en venda sis o set anys i, quan vam advertir que hi havia un problema judicial, vam retirar l’anunci, que no es tornarà a posar fins que no s’aclarisca tot”.

Aquest diari ha tractat sense èxit de contactar amb l’exregidor Juan Vicente Jurado perquè oferira la seua versió dels fets.