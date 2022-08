La inflació agreuja la pobresa: València concedirà enguany un 60% més d’ajudes que el 2014 per a menjar, subministraments i lloguers

La crisi econòmica desfermada després de la pandèmia, unida la inflació que s’ha desbocat principalment amb motiu de la invasió russa a Ucraïna, ha generat una allau de peticions d’ajudes d’emergència de famílies vulnerables en els serveis socials de l’Ajuntament de València.

Segons les xifres facilitades des de la Regidoria que dirigeix Isabel Lozano, de gener a mitjan juliol d’enguany s’han registrat 9.011 sol·licituds de prestacions. D’aquestes, el 76% ja estan tramitades i el 72,38%, pagades.

La major part de les ajudes sol·licitades són per al pagament d’aliments, factures d’aigua, llum i gas i per a lloguers d’habitatges. No obstant això, també s’abonen prestacions per a necessitat odontològica, despeses farmacèutiques, audiòfons, pròtesis oculars o productes ortoprotètics.

Així doncs, es preveu que s’acabe l’any amb un nombre d’ajudes tramitades superior a 17.000, cosa que implicaria un augment del 10% respecte de l’any passat. Exceptuant l’any 2020 per motiu de la pandèmia, el 2022 seria l’any amb més nombre d’ajudes tramitades. I a més suposaria un 59,45% més ajudes que l’any 2014.

El pressupost utilitzat per al pagament d’aquestes ajudes en el primer semestre ha sigut de 4.103.834 euros. S’ha previst un pressupost de 3.830.000 euros per al pagament de la resta de l’any. Així doncs, l’any 2022 s’hauran invertit un total de 7.933.834 euros en ajudes d’emergència.

Analitzant l’evolució del pressupost al llarg dels anys i exceptuant el 2020 amb motiu del Covid, el 2022 seria l’any amb més pressupost invertit en aquestes ajudes, amb una diferència d’un increment pressuposat del 16% respecte del 2021 i del 72,73% respecte de l’any 2014.

Sobre aquest tema, la regidora Isabel Lozano ha destacat que “s’han incrementat el nombre d’ajudes, perquè també estan tramitant-se molts més tipus de conceptes que abans, també s’han incrementat les quanties de les aportacions, per exemple, per a manutencions, subministraments i lloguers, que és on pitjor ho passa la gent”.

Lozano ha afegit que també és important el suport que es dona a xiquets perquè puguen anar a activitats, per exemple, a l’estiu com altres xiquets sense problemes econòmics.

“Pel que fa a la gestió, estem millorant els temps de resposta. Les peticions urgents es paguen en 24 hores, les prioritàries es paguen en 72 hores i les ordinàries intentem que mai passen més de dues setmanes. Abans s’hi tardava moltíssim i no hi havia cap mena de control des que la persona presentava per registre la seua petició”, ha explicat la regidora.