La instructora del 'cas Taula' obri judici oral a Alfonso Rus pel 'call center' que va deixar d'atendre 100.000 cridades

L'expresident de la Diputació de València Alfonso Rus, Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', i el seu sogre, l'empresari Mariano López tenen un termini de 24 hores per a abonar una fiança per a cobrir la responsabilitat civil de 1,1 milions d'euros.

La magistrada substituta del Jutjat d'Instrucció número 18 de València ha dictat una resolució d'obertura de judici oral contra els processats de la peça separada D del 'cas Taula', referida a la contractació d'un call center d'atenció al públic en matèria de gestió tributària, en la qual la Diputació de València exerceix l'acusació particular. La jutgessa sosté que l'òrgan competent per a enjudiciar aquests fets és l'Audiència Provincial de València i dirigeix l'acusació contra Alfonso Rus, com a presumpte autor dels delictes de prevaricació administrativa, malversació de de cabals públics i tràfic d'influències.

Marcos Benavent, exgerent de l'empresa pública Imelsa, s'asseurà en el banc dels acusats pels mateixos delictes, excepte el de tràfic d'influències. Els empresaris Mariano López (sogre de Benavent) i Fernando Palomares estan acusats com a presumptes autors per cooperació necessària dels delictes de prevaricació, malversació i blanqueig de capitals.

El funcionari Salvador Deusa s'enfronta a la banqueta com a presumpte autor per cooperació necessària dels delictes de prevaricació, malversació i com a presumpte autor material per un delicte continuat de falsedat en document oficial. La cunyada de Mariano López, María Concepción Torregrosa, figura com a presumpta autora d'un delicte de blanqueig de capitals. La jutgessa dona un termini de 24 hores perquè els acusats presten fiança per 1,1 milions d'euros per a cobrir les possibles responsabilitats pecuniàries en matèria de responsabilitat civil.

El 15% a través d'una empresa pantalla

El servei va ser adjudicat a una empresa d'un soci de Mariano López, exsogre de Marcos Benavent. El call center va ser un autèntic desastre. De les 990.000 crides oferides per l'empresa Servimum, sense experiència en aquest terreny, es van rebre únicament 264.847, de les quals es van atendre únicament 169.175. Es van deixar d'atendre una 100.000 cridades.

L'exsogre de Benavent va cobrar, a través d'una empresa pantalla a nom de la seua cunyada, 158.883 euros o, el que és el mateix, el 15% del preu de la contracta, segons la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.

El funcionari encarregat de confeccionar els plecs del contracte, Salvador Deusa, era amic íntim del sogre de Benavent (de fet, havien sigut companys de col·legi). L'empresa Servimum SL, l'administrador i el soci únic de la qual era Francisco José Palomares Ruzafa, "no tenia experiència prèvia en la prestació de serveis d'atenció telefònica", destaca la magistrada instructora en l'anterior escrit de procediment abreujat d'aquesta peça separada.

La directora de Recursos Humans va plantejar les deficiències del servei en una reunió amb Rus, Benavent i el llavors vicepresident de la Diputació, Emilio Llopis. Rus, segons la declaració de la dona, va contestar que el servei funcionava i quan li va preguntar com podia ser que hi haguera 11.000 persones sense atendre, l'expresident de la institució provincial, que sempre s'ha caracteritzat per un peculiar sentit de l'humor, "li va replicar que potser era una persona que telefonava 11.000 vegades".