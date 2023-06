Joan Ribó dona el relleu a la pròxima alcaldessa del PP que Rita Barberá li va negar el 2015 quan va perdre l’alcaldia

“Preparant amb María José Catalá el traspàs de competències amb absoluta normalitat democràtica, tal com m’hauria agradat que s’haguera fet el 2015. Obrim una nova etapa i comencem a treballar des de Compromís per recuperar el futur”.

L’alcalde de València en funcions, Joan Ribó, es va pronunciar així en les seues xarxes socials dilluns adjuntant una fotografia de la reunió que va mantindre amb la que serà la seua successora, la líder del PP de València, María José Catalá, que serà investida alcaldessa de València el dissabte 17 de juny, un acte a què assistirà Ribó mateix, qui ja ha anunciat que exercirà com a cap de l’oposició.

El que hauria de ser un procés protocol·lari i de normalitat institucional no es va donar, no obstant això, el 2015 quan va ser ell qui va accedir a l’alcaldia i l’alcaldessa llavors, la popular Rita Barberá, la que havia de cedir el testimoni.

Després de la seua derrota electoral i després de 24 anys al capdavant de l’Ajuntament de València, Barberá, morta un any després, es va acomiadar amb una roda de premsa en què va fer balanç del seu pas per la corporació i va donar compte de la situació econòmica que deixava a l’Ajuntament, que en aquells dies tenia un deute de 784 milions d’euros, ara reduït a 232 milions.

Barberá, per a qui Catalá ha demanat la distinció com a alcaldessa honorífica i posar el seu nom al Pont de les Flors, va deixar l’acta de regidora un dia abans de la investidura de Ribó per no assistir a la seua presa de possessió, jornada en què es va absentar de la ciutat, en concret, es va deixar veure fent la compra en el mercat central de Borriana.

Tal com recorden fonts de Compromís presents, en aquell moment no es va organitzar cap mena de reunió de traspàs de poder, com sí que es fa ara.

Ribó va defensar dilluns “la importància de facilitar el canvi de govern, en el marc d’un procés democràtic”, com són els resultats electorals; i va explicar que “en aquest procés, els valencians i les valencianes han dit el que volien, i nosaltres, democràticament, ho acceptem; i per això treballem”.

L’alcalde en funcions va anunciar que ja ha donat ordre a tots els regidors del seu grup polític municipal perquè treballen en la concreció del traspàs de competències “i per a facilitar tota la transmissió de dades i de tots els elements importants per a fer els canvis de jurisdiccions i de competències”.

En aquest context, Joan Ribó va oferir “a la que serà la nova alcaldessa tota la informació sobre aspectes destacats, com la Marina de València o la Capitalitat Verda Europea, que la ciutat assumirà el 2024, entre altres assumptes principals”. De fet, Joan Ribó va lamentar “amb nostàlgia, que el 2015 no es produïra un traspàs similar, atés que és molt positiu, per a una persona que arriba a la direcció d’una ciutat tan important com València, conéixer totes les dades i tots els paràmetres del govern anterior”.

Per part seua, la portaveu del PP i cap de la llista més votada, María José Catalá, va subratllar així mateix els avantatges de treballar de manera conjunta sobre el traspàs de competències “i fixar les línies bàsiques sobre els projectes importants que té València en marxa”, i va explicar que durant la trobada va sol·licitar a Joan Ribó un informe sobre les principals qüestions de la gestió actual “per poder començar a treballar amb el meu equip”.

“Ha sigut una reunió molt amable”, va concloure María José Catalá, que va destacar la necessitat d’“una normalitat institucional, que és bona per als ciutadans i per a l’Ajuntament”, i va agrair “el tarannà de l’alcalde”. La que serà a partir de dissabte pròxima alcaldessa de València va assegurar que tot just prendre possessió del càrrec dissabte que ve, prepararà “immediatament un decret de delegació de competències”, i a partir d’ací, va afegir, “començarem a treballar amb acords puntuals”.