Judici contra els propagadors de la bola de pederàstia del Bar España: la jutgessa demana 2,4 milions de responsabilitat civil

Fins a nou propagadors de la bola del Bar España s’asseuran en el banc dels acusats pels presumptes delictes contra la integritat moral, per calúmnies amb publicitat contra particular i contra autoritat i funcionari públic, injúries i calúmnies amb publicitat i per denúncia falsa contra l’Administració de justícia.

Durant més de dues dècades els acusats s’han dedicat a propagar en Internet boles sobre una pretesa trama de pederàstia en un establiment situat en la carretera de Benicarló. Sense proves, asseguraven que hi devien estar implicats l’expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra, l’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps i fins i tot una magistrada, a més d’altres càrrecs de la Generalitat Valenciana.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 5 de Castelló ha dictat la interlocutòria d’obertura de judici oral en què sol·licita que els acusats abonen una responsabilitat civil de 2,4 milions d’euros, que també haurà d’afrontar l’editor d’un “periòdic digital” denominat Aquí Actualidad, que va propagar la bola.

La pretesa trama se la va inventar un perruquer de Castelló, Reinaldo Colás, ja mort, pel fet de sospitar que la parella de la seua exdona abusava dels seus fills. A partir d’ací, sense cap mena de fonament, la bola es va estendre a uns quants càrrecs públics de la política valenciana (motiu pel qual l’Advocacia de la Generalitat Valenciana exerceix l’acusació particular) i va anar creixent en fòrums conspiracionistes d’Internet i en les xarxes socials.

“Campanya permanent d’assetjament”

La jutgessa, en una interlocutòria anterior, ressenyava la “campanya permanent d’assetjament i desprestigi públic mitjançant la formació d’imputacions delictives i denúncies falses dirigides de manera organitzada i consecutiva” per part dels acusats “des de fa més de 20 anys i de manera constant”. “Durant anys, internautes especialitzats en la propagació de boles i en la difusió de teories conspiratòries van difondre la història i la van publicar i la van mantindre en diferents fòrums”, afig.

No obstant això, la realitat és que els menors pretesament abusats van reconéixer que el creador de la bola els va obligar a “aprendre’s uns textos” i els van gravar després en la seua perruqueria “amb la promesa de beneficis” i aprofitant-se d’“una situació de vulnerabilitat evident”. La teoria del Bar España acusava jutges i fiscals d’ocultar els pretesos fets i fins i tot figuren com a acusats un director de documentals, un bloguer i el fundador de l’entitat Abogados contra la Corrupción.

Cap dels acusats, alguns ja condemnats anteriorment per intromissió il·legítima en el dret a l’honor i denúncia falsa, “ha fet cap tasca de contrastació de les seues fonts i del que han publicat, i han ocultat de manera deliberada la retractació dels menors llavors i la condemna d’aquestes boles per la falta de certesa de les acusacions mantingudes”, diu la interlocutòria.

Mesures cautelars

La Fiscalia i les acusacions particulars sol·licitaven a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es dirigira a empreses de xarxes socials i internàutiques per “bloquejar qualsevol publicació relacionada amb el cas Bar España”. Tanmateix, la jutgessa ha denegat la mesura cautelar. La instructora afirma que al llarg del procediment s’han adoptat les mesures cautelars necessàries per a salvaguardar els drets dels perjudicats. “Ha de ser objecte de valoració no tant ja com a mesura cautelar, sinó com a pena i en l’acte mateix del judici”, assenyala la interlocutòria.

La magistrada assenyala el Jutjat Penal de Castelló a què pertoque per torn l’enjudiciament de la causa.