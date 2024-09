Judicialitzada la liquidació del Consorci València 2007 i la privatització de la Marina

L’acomiadament de 14 empleats del Consorci València 2007 derivat de la liquidació de l’ens acabarà en els tribunals i podria implicar un retard en l’entrada de l’operador privat adjudicatari de la concessió per a gestionar una part important de la Marina de València, inclosos els amarraments.

Com va informar elDiario.es, l’advocat dels treballadors, Manuel Mata, exsíndic del PSPV en les Corts Valencianes, va presentar un recurs extraordinari de revisió davant l’Ajuntament, l’Autoritat Portuària de València (APV), la Generalitat Valenciana i davant el mateix Consorci pel qual se sol·licitava la nul·litat del procés de liquidació de l’ens iniciat el 2022 per diferents irregularitats i, en conseqüència, de tots els acords aprovats des de llavors, incloent-hi l’adjudicació de la gestió privada del recinte.

Segons ha informat Mata, el Consorci ja ha rebutjat el recurs, per la qual cosa el pas següent serà portar l’assumpte als jutjats en un termini no superior a dos mesos i demanar la suspensió cautelar de la dissolució i, per tant, de l’acomiadament dels empleats i de l’entrada de l’operador privat previst per al mes d’octubre.

Segons el recurs plantejat el mes de juliol passat, a què ha tingut accés elDiario.es, “no es distingeix a quina modalitat de liquidació s’ha sotmés el Consorci, i és especialment greu la no publicació de l’acord furtant el debat administratiu i judicial de contractistes, treballadors i ciutadans”. I continua: “Per la via dels fets, que no per la via de l’acord del consell rector del Consorci València 2007, s’ha sotmés l’entitat pública a un procés fraudulent de dissolució ‘amb liquidació’, tot i que també, per la via dels fets, totes i cadascuna de les activitats del Consorci han continuat exercint-se amb normalitat fins al moment, sense haver arribat a complir els objectius marcats en els seus estatuts i, a més, aquestes activitats, també, continuaran sent exercides per la resta de les entitats consorciades, com si es tractara d’una dissolució ‘sense liquidació’”.

El Consorci València 2007, l’entitat creada el 2003 per a la gestió de la Marina amb motiu de la Copa Amèrica, està participada pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20%). L’ens està en procés de liquidació des que el novembre del 2021 la representació de l’executiu central decidira abandonar-lo després d’assumir l’Estat els 380 milions d’euros de deute que pesaven sobre aquest. L’eixida d’un dels socis de l’organisme va obligar a iniciar-ne la liquidació, ara recorreguda.

Tal com van acordar l’alcaldessa de València, María José Catalá, i la presidenta de l’Autoritat Portuària de València (APV), Mar Chao, una vegada liquidat el Consorci, serà una empresa la que gestione un 47% de l’espai (235.000 metres quadrats de superfície), en concret els amarraments i la Marina sud, mentre la resta de l’espai quedarà sota control de l’Ajuntament de València i de l’APV, perdent així la ciutat el control unitari de la Marina i l’autonomia de què gaudia per a planificar els usos i les activitats dels espais. Per a aquest efecte es va convocar un concurs del qual va resultar adjudicatària la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Serveis Marítims Port Eivissa i Ocibar. Està per veure si el recurs plantejat retarda la liquidació del Consorci, prevista per a aquest mes de setembre, i, per tant, l’entrada de les empreses a la gestió de la Marina.