La Justícia autoritza el toc de queda en la Comunitat Valenciana i limitar les reunions fins després de Falles

La sala del contenciós del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha donat el vistiplau a la pròrroga de les restriccions en les reunions i en la mobilitat sol·licitades per la Conselleria de Sanitat fins al pròxim 6 de setembre, just fins després de les Falles programades de l'1 al 5 del mateix mes, les activitats i les mesures de seguretat del qual s'han de recordar en els pròxims dies.

Les mesures afecten municipis de més de 5.000 habitants que presenten un major risc epidemiològic per COVID-19, 32 d'elles de la província de València, 27 en la d'Alacant i 9 municipis pertanyents a Castelló. Les restriccions estaran actives des del 17 d'agost fins al sis de setembre, segons l'escrit presentat davant el Tribunal aquest dimecres 10 d'agost per la Conselleria de Sanitat Universal.

En concret, la Justícia ha autoritzat mantindre el toc de queda de 01.00 a 6.00 hores en 68 municipis, nou menys que fins ara, i la limitació de les reunions en espais públics i privats a un màxim de 10 persones.

La Sala considera que l'adopció de les mesures sol·licitades suposa el manteniment d'un control “encara necessari” en funció del criteri de proporcionalitat i afig que “no existeix una mesura més moderada que amb la mateixa eficàcia aconseguisca el propòsit de limitar els denominats ‘botellons’ i aglomeracions de persones”. El mateix entén el Tribunal respecte de la limitació del nombre de persones en reunions familiars o socials, que impliquen “els majors brots epidèmics, que afecten no sols persones joves sinó a tots els membres del grup”.

La interlocutòria, que compta amb el vot particular discrepant d'un dels magistrats i que pot ser recorregut en cassació, al·ludeix a l'expansió de la variant Delta del coronavirus, a l'augment d'hospitalitzacions i defuncions, al creixement en la positivitat de les proves diagnòstiques i a l'increment de la socialització i la mobilitat. De la mateixa manera, el Tribunal recorda que actualment els grups d'edat més afectats són els més joves, en els quals “la malaltia sol ser lleu i presenten poques comorbilitats”, encara que aquests contagis impacten “especialment en l'Atenció Primària”. Afig la resolució que existeix el risc d'aparició d'una variant que puga afectar la protecció de les vacunes i de la infecció prèvia.

Amb aquestes premisses, detallades en l'informe d'evolució epidemiològica que l'Administració ha adjuntat a la seua sol·licitud, la Sala conclou que les mesures proposades per la Conselleria de Sanitat suposen un manteniment del control “encara necessari” i que compleix el “judici constitucional de proporcionalitat”, tal com ha determinat la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en anteriors resolucions.

En la resolució, el TSJexamina la sentència del Tribunal Constitucional del passat 14 de juliol que declara inconstitucional el confinament general decretat pel Govern central amb el primer estat d'alarma en tractar-se d'una suspensió del dret a la lliure circulació. A diferència d'aquella situació, la Sala entén que el toc de queda “no implica una suspensió, sinó una mera limitació de tals drets, consistents a restringir en cinc hores i en horari nocturn la llibertat deambulatòria”.

De la mateixa manera, la Sala ha al·ludit a la sentència del Tribunal Suprem del 2 d'agost en la qual l'Alt Tribunal determina directa i positivament que amb la legislació vigent cap el toc de queda sempre que el justifique el principi de proporcionalitat.

Els municipis afectats per les restriccions són a la província d'Alacant: L’Alfàs del Pi, Alacant, Almoradí, Altea, Asp, Benidorm, Calp, El Campello, Cocentaina, Dénia, Dolors, Finestrat, La Nucia, Monforte del Cid, Monóvar, Mutxamel, Novelda, Onil, Pedreguer, Pego, Santa Pola, Sant Vicent del Raspeig, Sax, Teulada, Vilajoiosa, Villena i Xàbia.

A la província de Castelló: Alcalà de Xivert, l'Alcora, Benicarló, Benicàssim, Castelló de la Plana, Orpesa del Mar, Peníscola, Sogorb i Vall d’Uixó.

A la província de València: Alboraia, l'Alcúdia de Crespins, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benigànim, Buñol, Canals, Xest, Gandia, Godella, Guadassuar, L’Eliana, L’Olleria, Manises, Massanassa, Mislata, Montserrat, Picassent, Rafelbunyol, Requena, Riba-roja de Túria, Sagunt, Sueca, Torrent, Turís, València, Vilamarxant, Villanueva de Castelló i Xirivella

El Consell actualitza les mesures aquest dissabte

D'aquesta manera, el Consell afronta la reunió de la mesa interdepartamental prevista per a aquest dissabte amb l'aval del TSJVC a les principals restriccions.

La trobada que encapçalarà el president Ximo Puig, haurà de decidir com queden la resta de restriccions, és a dir, les que tenen a veure amb l'hostaleria, l'oci i la resta d'activitats culturals i esportives en un context de descens de contagis i d'hospitalitzacions, però amb dades encara massa elevats com per a alleujar en excés les mesures de contenció.

Actualment, els locals d'oci nocturn poden funcionar només com a bars i cafeteries fins a les 0.30 hores, mentre que l'hostaleria clausura a les 0.30 hores amb taules de fins a 10 persones en terrasses, i en els interiors les taules són com a màxim de sis persones.

La Comunitat Valenciana va registrar aquest dijous una incidència acumulada de 406 contagis per cada 100.000 habitants en 14 dies (483 a Espanya), quan divendres passat 6 d'agost era de 515 casos i una setmana abans, el 30 de juliol, era de 575.

Els hospitals valencians tenen actualment 583 persones ingressades (33 menys que el dimecres) i 103 d'elles estan en vigilància intensiva (quatre menys que el dia anterior). El divendres 6 d'agost hi havia 622 hospitalitzats i una setmana abans 689, la qual cosa demostra l'efectivitat de les mesures, juntament amb l'avanç de la vacunació.

Un total de 3.540.523 han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments, compten amb la pauta completa d'immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; la monodosi de Janssen i una dosi de qualsevol vacuna en les persones amb antecedents d'haver passat la COVID) 3.005.221 persones.