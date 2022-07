Un jutge embarga la immobiliària investigada en el cas Taula per blanquejar per a Alfonso Rus

Un jutge ha iniciat la subhasta hipotecària de béns per valor de 287.856 euros a la firma Geneva Fondo Inmobiliario SA arran d’una demanda de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària SA (l’anomenat banc roí), segons ha pogut saber elDiario.es. L’empresa, investigada en el marc del cas Taula per una presumpta operació de blanqueig de capitals per a l’expresident de la Diputació de València Alfonso Rus, arrossega a més un deute d’1,8 milions d’euros amb Hisenda.

La investigació del cas Taula va detectar el pretés blanqueig d’1,8 milions d’euros a través de l’empresa immobiliària Geneva Fondo Inmobiliario SA, que era propietària del 20% de la firma Fabricación y Distribución del Mueble (FDM) SL, de l’expresident de la Diputació de València Alfonso Rus. Segons va declarar Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners i, fins fa poc, principal col·laborador de la Fiscalia Anticorrupció, el soci de Geneva Ramón Lis March (mort el 2015) era amic íntim de Rus i tots dos tenien “societats interposades”.

L’empresa, propietat també de l’empresari Jaime Cabot Ivars (investigat en el cas Taula) també té una desena de notificacions d’embargament del servei de gestió tributària de la Diputació de València, precisament la institució provincial erigida en epicentre del saqueig de la presumpta trama corrupta. En el procediment, en fase de subhasta hipotecària, figura com a codemandada la mercantil Pincho Patrimonial VLC108 SL, en què figurava com a administrador únic el difunt Ramón Lis March.

Una filial al Brasil

La immobiliària, domiciliada al carrer de Menorca de València fins al tancament del full registral el 29 de juny de 2020, és propietària d’una filial al Brasil, Geneva Patrimonial Imobiliaria Do Brasil LTDA.

Així doncs, l’empresa d’arrel espanyola manté cinc societats actives al país llatinoamericà valorades en 7,8 milions d’euros, tal com va informar elDiario.es. Sobre l’empresa matriu pesen embargaments, subhastes i procediments hipotecaris en diversos jutjats espanyols que sumen 4,5 milions d’euros.

En el context de ressaca judicial després del desmantellament de la presumpta trama corrupta –la instrucció del cas Taula dura ja set anys– les empreses implicades no han resistit dempeus. Així doncs, les mercantils de Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, i dels seus presumptes testaferros també tenen quasi una vintena de reclamacions judicials per part del servei de gestió tributària de la Diputació de València.