El jutge del frau del CEO de 4 milions a l’EMT de València critica les traves de Kenya per a identificar l’estafador

Ni les autoritats de Kenya ni les d’Israel han contestat les comissions rogatòries del jutge instructor que investiga el frau del CEO de quatre milions d’euros a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València. Així ho testifica una diligència del Jutjat d’Instrucció número 18 de València a què ha tingut accés elDiario.es. Kenya és un dels països des d’on s’haurien usat els dispositius per al robatori, segons informes pericials.

L’instructor va rebre de les autoritats kenyanes “15 fulls” sobre els requisits previstos per a les comissions rogatòries al país africà, “sense que s’hi diga quin o quins són els que falten a la lliurada per aquest jutjat”, segons deixa caure.

Tampoc ha tingut notícies de la comissió rogatòria lliurada a Israel. En aquest últim cas, indica la diligència, la còpia de la comissió rogatòria no inclou la signatura i el segell del traductor, per la qual cosa sol·licita que es torne a l’empresa externa encarregada de la traducció perquè les afija i es torne a remetre “per conducte reglamentari”.

“Quant a l’ofici lliurat a Google, tenint notícia per una altra causa d’un enllaç policial amb l’alta tecnològica global, interesse-se’n si n’hi ha amb la referida”, afig.

El jutge, en una interlocutòria del 27 de gener passat, va acordar la pròrroga de la instrucció de la causa per un període suplementari de sis mesos. La resolució argumenta que no ha sigut possible finalitzar la instrucció en un termini més breu a causa de la “complexitat” de les diligències pendents, “especialment per les dificultats de compliment de les comissions rogatòries”.

El frau, produït durant el mes de setembre de 2019 mitjançant l’engany a la directiva de l’empresa pública Celia Zafra, l’única imputada en la causa, va cisar quatre milions d’euros que van volar a comptes bancaris de Hong Kong. La instrucció del cas tracta de localitzar els estafadors, que van emmascarar la IP dels correus electrònics amb què la cap d’Administració de l’EMT va ser enganyada per a fer pagaments per una pretesa operació internacional.

D’una banda, un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Hong Kong va condemnar els dos titulars dels comptes i les empreses a què es van destinar els fons (els ciutadans xinesos Zuo Jialiang i Li Yuanxin que exercirien de presumptes testaferros).

No obstant això, un informe pericial va rastrejar les sis IP, totes geolocalitzades als Estats Units i emmascarades, dels correus electrònics que va utilitzar l’estafador per a donar les instruccions de l’estafa a Celia Zafra, “responsable directa” del robatori, segons el Tribunal de Comptes.

Un dictamen pericial de Telefónica sobre l’equip informàtic que utilitzava la directiva acomiadada, encarregat pels responsables de l’EMT i incorporat a la causa, va concloure que la localització dels dispositius usats per l’estafador “sembla estar fixada en certs països francòfons d’Àfrica”.

El jutge instructor, això sí, ha obtingut la resposta dels Estats Units a la comissió rogatòria, tal com ha avançat Las Provincias. En el document del Departament de Justícia dels Estats Units, a què també ha tingut accés aquest diari, identifica el titular del correu usat per a l’estafa (falsament atribuït a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i amb origen a Palau) amb un usuari anomenat Carlos Valdés.

Un altre dels correus usats en el frau del CEO, de Gmail, va ser identificat a través d’una IP (identificador d’accés d’Internet) assignada a un proveïdor de serveis d’Internet situat a Israel, segons un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional elaborat en la fase inicial de la investigació.