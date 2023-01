El jutjat anul·la la huitena multa a les feministes valencianes pels piquets del 8M

Les feministes valencianes guanyen el huité judici per les multes interposades durant les mobilitzacions del 8 de març del 2018 i el 2019. El jutjat d’instrucció número dos de València ha anul·lat una altra de les multes a les piqueteres de la vaga del 8M del 2019, una sanció de 600 euros a l’empara de la ‘llei mordassa’.

En aquesta vaga, la Policia Nacional va sancionar quatre integrants de l’Assemblea Feminista de València per pertorbació de l’ordre públic, apuntant com a objecte de la denúncia que havien interromput el trànsit, provocant “grans desordres”. En un comunicat, el col·lectiu feminista valencià defensa que la nul·litat de la sanció “ens ha donat la raó i ha demostrat que els fets no serien constitutius de la infracció assenyalada, perquè no ha quedat acreditat que s’alterara la seguretat ciutadana”, que és el que apunta la norma a què apel·la l’atestat.

El col·lectiu feminista ha anat recorrent totes les multes, esgotant la via administrativa i passant al jutjat contenciós. A les manifestants i organitzadores de les vagues del 8M se’ls han interposat des del 2018 sancions que sumen prop de 12.000 euros per faltes reflectides en la Llei de seguretat ciutadana. El 2018, any de la multitudinària vaga feminista, l’Assemblea va rebre 12 multes, de les quals huit han arribat a judici. La primera nul·litat es va produir el 2020 per falta d’imparcialitat en l’informe policial; les dues últimes, per la prescripció de les sancions. Enguany les manifestants tenen pendents quatre procediments judicials per les multes del 2019, tres de les quals interposades en els actes del 8 de març i una en la marxa del 25 de novembre, dia contra la violència masclista.

Les sancionades van intentar negociar amb la Delegació del Govern a València quan es va produir el canvi de Govern, atés el compromís del PSOE amb la derogació de la llei mordassa, però les multes van continuar la via administrativa. Per això, malgrat els procediments judicials, el col·lectiu retrau a la Delegació del Govern la responsabilitat en “procediments repressius que tenen com a objectiu la limitació del dret a la vaga i la desmobilització del moviment feminista, pel desgast que suposa haver d’afrontar tantes sancions i judicis”.

Malgrat la nul·litat de huit sancions, d’un total d’una vintena en tot just dos anys, tres processos judicials van ratificar les multes, que ascendeixen a 7.000 euros. L’assemblea, que encara el seu cinqué any de judicialització de la protesta, assumeix les multes com a sancions col·lectives a tot el moviment emancipador.

En el comunicat, que també subscriu Alerta Solidària, critiquen que “l’exercici de drets fonamentals depenga del que considera la Policia Nacional” a qui acusen de tindre “vinculacions directes amb partits d’extrema dreta”, i que en casos de mobilitzacions de l’esquerra anticapitalista, “siga el moviment feminista, l’esquerra independentista o el moviment pel dret a l’habitatge, no dubta a restringir el dret de manifestació amb identificacions arbitràries, confiscació de material, retenció de manifestants o sancions injustificades”.