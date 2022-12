L’advocat Manolo Mata denuncia “investigacions prospectives” de l’UCO que causen “mal sense remei”

L’exportaveu socialista en les Corts Valencianes i advocat en el cas Azud, Manolo Mata, ha denunciat davant la magistrada del Jutjat d’Instrucció número 13 de València que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil du a terme “investigacions prospectives” que estan “expressament vedades” per llei. “Lamentablement, en patim a la Comunitat Valenciana des del 2016”, assegura en un escrit dirigit al jutjat en què aprofundeix en la línia argumental que el penalista ha mantingut en el recent judici del cas Alquería.

L’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre la peça separada 7 del cas Azud, relativa al presumpte finançament en B de les campanyes electorals del 2007 i el 2008 del PSPV-PSOE, incloïa una breu referència al lletrat Manolo Mata. Una conversa de WhatsApp entre José María Cataluña, extresorer del PSPV, i l’empresari Enrique Gimeno, en què es fa referència a l’advocat i exportaveu socialista i que ha donat munició al PP valencià, al seu torn implicat de ple en el cas Azud.

L’UCO ressenya una conversa de WhatsApp mantinguda el 25 de novembre de 2016 entre José María Cataluña, exresponsable de Finances del PSPV-PSOE, i l’empresari Enrique Gimeno, tots dos imputats en la causa. En el missatge, extret de l’iPhone 7 intervingut a Catalunya en l’escorcoll del seu habitatge a Gilet, l’empresari diu a l’exdirigent socialista: “El contacte és Manolo Mata”. El seu interlocutor respon en valencià: “S’ha oferit ell a buscar. No tanqueu res. Ja he parlat amb el cap”.

En una nota a peu de pàgina, els investigadors de l’institut armat assenyalen que la conversa es refereix a l’exportaveu socialista. “Mai de la vida he parlat o he comunicat amb el Sr. Gimeno” a pesar que en els seus set anys al capdavant del grup parlamentari socialista ha tingut “oportunitat de parlar amb la immensa major part dels empresaris importants de la Comunitat Valenciana”, indica Mata en el seu escrit. A més, segons abunda el lletrat, l’UCO ho sap “ja que ha accedit als seus telèfons i ordinadors”.

Manolo Mata ha aportat el “context” de la conversa entre Gimeno i Cataluña. L’empresari tenia “molt d’interés personal a esbrinar si a la Comunitat Valenciana s’eliminaria l’impost de successions”, en unes dates en què es debatia la llei d’acompanyament del segon pressupost del Govern del Pacte del Botànic. A pesar que “mai” va ser contactat per Gimeno, el lletrat assenyala que Cataluña “probablement” li va preguntar per la qüestió “atés que determinades organitzacions [empresarials] li preguntaven per això”.

Així doncs, Mata demana a la jutgessa instructora que li entregue de manera “urgent” el text íntegre de la conversa “per poder-lo fer públic amb vista a frenar el mal a l’honor que a tantes persones està fent-se”. L’advocat lamenta “l’irremeiable mal que es fa a la meua persona, al partit en què milite, al Govern valencià i a la política democràtica en general”.

“Instruccions desbocades”

A més, l’escrit també es refereix a una de les actuacions de pròrroga del secret de sumari de la peça 7 del cas Azud en què la instructora adjudica a Mata “un càrrec” en el PSPV en les dates en què es va produir la conversa i recorda que, per contra, no va ser “fins un any i mig després” que va ser nomenat sotssecretari general dels socialistes valencians.

El lletrat, que exerceix la defensa de l’empresari Jaime Febrer, també revela que l’UCO ha usat en els últims escorcolls del cas Azud termes de cerca en ordinadors i telèfons mòbils “relacionats amb persones alienes al que s’investigava”. En la llista de termes, de la qual “casualment” ha tingut coneixement, s’inclouen el nom de l’advocat i de la directora general de l’Agència Tributària Valenciana, Sonia Díaz, i la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira.

Mata emmarca l’actuació de l’UCO en “instruccions desbocades” que permeten accedir a “tota la vida digital de centenars de persones i de desenes d’empreses”, algunes de les quals causen un “mal sense remei”, conclou el lletrat.