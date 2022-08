L’Ajuntament de Castelló prepara el lliurament de la creu franquista del parc Ribalta al bisbe: “És un dia històric”

Últimes hores de la creu franquista del parc Ribalta alçada. L’Ajuntament de Castelló, governat per la socialista Amparo Marco amb el suport de Compromís, prepara l’obra que comença dimecres. Mentre el consistori instal·la les tanques per perimetrar el monument, la Fundació Espanyola d’Advocats Cristians ha convocat una concentració “als voltants de la creu” per protestar contra les obres de retirada.

L’entitat ultra ha sol·licitat per la via urgent, en el marc d’un nou recurs contenciós administratiu per la presumpta vulneració del dret a la llibertat religiosa, la paralització de l’“enderrocament” del monument, encara que es tracta d’un trasllat. Tal com va anunciar l’Ajuntament de Castelló, el vestigi franquista serà lliurat al bisbat de Sogorb-Castelló. A més, els Advocats Cristians també s’han querellat contra l’edil delegada de Patrimoni, Pilar Escuder, per un presumpte delicte de prevaricació i ha sol·licitat mesures cautelaríssimes per a paralitzar la retirada de la creu.

La presidenta d’Advocats Cristians, Polonia Castellanos, ha demanat “a totes les persones que vulguen defensar la seua fe, la seua història i el seu patrimoni, que acudisquen demà al parc Ribalta de Castelló i que no permeten que derroquen ni que destruïsquen la creu”. “No és un enderrocament, és un trasllat”, assenyalen fonts municipals.

L’edil Verònica Ruiz, de Compromís, considera que es tracta d’un “dia històric” en què “arranquen les obres per a retirar de la via pública el monument als caiguts”, segons ha declarat a elDiario.es. “Enguany es compleixen 79 anys de la seua construcció i podem dir que, amb la retirada, treballem per a la qualitat democràtica”, afig.

El pla de trasllat de la creu compta amb l’oposició del PP, Ciutadans i Vox. L’Ajuntament de Castelló ha pactat amb el bisbat de Sogorb-Castelló el lliurament de la creu llatina, erigida en plena postguerra en homenatge als caiguts del bàndol franquista. No obstant això, l’oposició considerava que un acord municipal en la Transició va resignificar el monument.

El consistori culmina així un dels seus compromisos de govern, ajornat a causa dels recursos d’Advocats Cristians. El lliurament al bisbat, que també es va oposar al canvi, permet així retirar el vestigi franquista sense demolir la creu.