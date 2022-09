L’Ajuntament demana al Govern la gestió integral de la Marina de València

La futura gestió de la Marina de València és un dels grans temes que ha de quedar resolt en els pròxims mesos per garantir la viabilitat i dinamisme de l’espai.

El Consorci València 2007, òrgan creat en el seu moment per coordinar el funcionament del recinte i participat pel Govern (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l’Ajuntament (20%), està ja en ple procés de liquidació superats els primers dubtes legals plantejats per la part socialista representada per la Conselleria de Política Territorial.

Finalment, s’ha creat la comissió liquidadora amb Vicent Llorens a proposta de l’alcalde Joan Ribó, Ramón Marzal en representació de l’estat i Javier Salas per part de la Generalitat.

Fonts consultades per elDiario.es han comentat que amb la comissió en marxa esperen que el Consorci València 2007 es puga liquidar a final d’any i que ja es treballa en el model de gestió que hi haurà una vegada desaparega perquè la Marina puga seguir funcionat i desenvolupant-se amb normalitat.

La idea de l’alcalde, Joan Ribó, passa per crear una nova entitat pública que assumisca la gestió de tot el recinte, incloent-hi la làmina d’aigua, tal com ha fet fins ara el Consorci.

Així ho ha traslladat per carta a l’Autoritat Portuària de València (APV), entitat a què ha demanat la cessió de tota la zona, tal com preveu la Llei de ports quan aquests espais portuaris, però amb ús urbà, estan separats físicament de l’activitat industrial del port i per tant no afecten en el seu dia a dia, com és el cas de la Marina de València.

A la missiva de l’alcalde va respondre l’APV en el sentit que és una petició que ha de cursar directament a Ports de l’Estat o al Ministeri de Transports.

En aquesta nova entitat pública que assumiria la gestió de tot el recinte podria entrar també la Generalitat Valenciana, tot i que fins ara, segons les mateixes fonts, no ha manifestat amb claredat en quina mesura o condicions ho faria. Aquest serà un dels punts a tractar dilluns que ve 3 d’octubre en la reunió que mantindran el president del Govern valencià, Ximo Puig, i l’alcalde de València, Joan Ribó.

Actualment, uns 500.000 metres quadrats de la Marina de València els conformen la làmina d’aigua i 500.000 més els diferents espais en superfície. D’aquests, l’Ajuntament ja és el responsable directe d’un 30% dels terrenys que es van desafectar en el seu moment, concretament, de la part dels magatzems, l’estació marítima, les bases de la Copa de l’Amèrica i l’edifici Veles e Vents.