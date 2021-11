L’Ajuntament i el Govern valencià signaran un nou conveni per a repercutir als promotors els 42 milions del circuit de Fórmula 1

L’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana impulsaran un nou conveni per al sector del Grau que estipularà el repartiment dels costos de la construcció del circuit de Fórmula 1 que van ascendir aproximadament a 42 milions d’euros.

Així ho han anunciat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i el vicepresident segon de la Generalitat, Héctor Illueca, després de la reunió que han mantingut per “buscar una solució al document que va signar en el seu moment l’expresident de la Generalitat Francisco Camps, i que va generar un deute important a les administracions”, ha explicat la vicealcaldessa.

Sandra Gómez ha destacat l’acord de les dues administracions per a impulsar un nou conveni que modifique l’anterior, que condicionava el desenvolupament del sector del Grau.

“És una notícia magnífica, perquè podem anunciar per fi que passarem pàgina a una de les grans herències enverinades que van deixar a l’actual Consell i a l’actual Ajuntament de València els governs del PP, que estaven més interessats a beneficiar uns pocs en perjudici dels interessos de la majoria dels valencians i valencianes, i que es van traduir en un deute de més de 40 milions d’euros”, ha assegurat.

El nou conveni que subscriuran l’Ajuntament i la Generalitat permetrà arribar a un acord entre totes les parts interessades amb què “recuperar els diners invertits per part de totes les administracions i donar una solució al nou barri del Grau, una zona que connectarà amb l’antic llit del riu Túria, que servirà de nexe entre Natzaret i els Poblats *Marítims i que, a més, disposarà de bona part de les noves dotacions públiques com ara escoles, habitatge públic accessible, etc., que ens permetrà consolidar aquesta part de la ciutat”, ha defensat Gómez.

De la seua banda, el vicepresident segon de la Generalitat i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca, ha incidit en el consens aconseguit entre les dues administracions per a donar una eixida a la “herència rebuda de governs anteriors” al Grau. “Ha sigut una reunió cordial que hem abordat des de la complicitat per a tractar de resoldre una situació a què s’havia de donar una eixida posant sempre per davant els interessos dels valencians i valencianes”, ha explicat.

“Coincidim que és necessari un nou conveni entre les administracions que establisca les condicions per a afrontar aquesta herència que hem rebut de governs anteriors i que compromet els interessos de la ciutadania”, ha afegit Illueca, que ha continuat explicant que el nou conveni es farà “des de la defensa de l’interés general i el rigor jurídic”.

El vicepresident, igualment, ha mostrat la seua satisfacció “per la coincidència bàsica en l’enfocament que s’ha de donar al sector del Grau. Això desembocarà –els equips ja hi treballen– en la possibilitat d’un nou conveni per a regular la resolució d’aquesta situació entre les dues administracions d’acord i en defensa dels interessos de la ciutadania”, ha conclòs.

Els estudis tècnics de la Conselleria d’Habitatge conclouran si va hi hagué excés o no en la determinació de les quantitats que va haver d’assumir la Generalitat, per si són motiu d’exigència de responsabilitats.

Fonts del departament que dirigeix Illueca han comentat que “el motiu fonamental de la subscripció d’un nou conveni és, d’una banda, dotar-nos d’un instrument jurídic vàlid des d’un punt de vista formal i de contingut, i sense cap mena de dubtes, que permeta la recuperació dels diners invertits per la Generalitat Valenciana en les obres per a la celebració del Gran Premi de Fórmula 1, i que, en part, formarien part de la urbanització del sector Grau”.

D’altra banda, “per a permetre la recuperació d’aquests diners amb càrrec a les plusvàlues urbanístiques que es generen a conseqüència de la urbanització del Sector Grau”. A més, “per a dotar de seguretat jurídica el possible urbanitzador i els propietaris del sector, que tindran la informació necessària per a conéixer que els costos d’urbanització que hagen d’assumir seran exclusivament els que necessàriament beneficien les seues propietats”.

D’aquesta manera “es manté la lleialtat institucional entre administracions (Generalitat i Ajuntament) respectant les actuacions que totes dues parts han executat a cada moment, tot i discrepar del que altres governs van fer en el seu moment, però amb la necessitat de dotar-se d’un marc jurídic segur, garantista, respectuós amb l’interés general i el dels particulars afectats”.

És més, “el Conveni que se subscriga no sols permetrà recuperar el deute, sinó que serà aprofitat per a donar solucions residencials de la zona que actualment necessiten l’ajuda institucional”.

Finalment, han afegit que “l’objectiu primordial és fer efectiu el dret a l’habitatge i acabar amb la degradació de l’entorn urbà de la zona”.