L’Ajuntament de València del PP i de Vox adjudica 37 milions d’euros menys en inversions enguany

L’estat d’execució dels pressupostos municipals a data 30 de setembre revela que el consistori ha adjudicat 37,6 milions d’euros menys que el 2023, amb Compromís i el PSPV fins al final de maig i en funcions fins a mitjan juny. En concret, enguany, amb el PP i Vox al capdavant de l’executiu municipal, s’han adjudicat 168,3 milions d’euros pels 205,9 de l’exercici passat.

El portaveu socialista Borja Sanjuán ha denunciat el “llast” que suposa per a la ciutat de València el govern de María José Catalá, “que no sols no és capaç de mantindre el ritme d’inversions de l’anterior govern progressista de la mà dels socialistes, sinó que, de la seua mà, es produeix un retrocés greu que es deixa notar en tota la ciutat i, especialment, en els barris”.

Sanjuán s’ha referit d’aquesta manera a les últimes dades d’execució pressupostària a 30 de setembre, que demostren un descens molt pronunciat respecte de l’any anterior, en què es va materialitzar l’últim pressupost del govern progressista. “El govern de Catalá deixa d’invertir en aquest punt de l’any més de 39,5 milions d’euros, una xifra que demostra a les clares que aquest govern del PP i Vox és el pitjor que li ha passat a la ciutat de València. Paralitza les inversions mentre perdona 70 milions d’euros als grans propietaris”, ha manifestat.

Sanjuán s’ha referit a les despeses autoritzades per a inversions fins al moment, amb 195,9 milions d’euros, tot i que en el mateix període de l’any passat hi havia autoritzats 235,4 milions d’euros. La despesa autoritzada és el pas previ a l’adjudicació.

El responsable socialista ha posat l’accent en el fet que l’execució pressupostària és pitjor que en tots els apartats, tant en la xifra d’autoritzada com en la d’adjudicada i d’obligacions reconegudes. “No hi ha ni una sola dada que millore les xifres del govern progressista. Al revés, totes empitjoren ostensiblement el fort ritme d’inversions que es mantenia amb els socialistes al capdavant del consistori. En aquest punt de l’any, el govern progressista havia autoritzat 235,5 milions d’euros d’inversions davant dels 195,9 milions del PP i Vox”, ha indicat.

“El que hauria de fer María José Catalá amb aquestes xifres és demanar perdó a tots els valencians per la seua incapacitat a l’hora de materialitzar les inversions. La seua mala gestió priva els barris de València d’inversions necessàries, perquè ha deixat d’executar 40 milions d’euros”, ha apuntat.

El portaveu socialista ha posat l’accent en el fet que les dades continuaran empitjorant a mesura que avance l’any, ja que cada vegada hi ha menys inversions autoritzades respecte de l’any anterior, cosa que implica que, al final de l’any, l’execució anirà reduint-se.

En aquest sentit, ha assenyalat les diferències de percentatge d’inversions executades respecte de l’any anterior. Així doncs, davant del 68,82% d’inversions autoritzades del 2023, enguany el govern de Catalá està en el 58,02%, més de 10 punts per davall. El mateix passa pel que fa a l’adjudicat, que passa del 60,18% al 49,85%, ha finalitzat.