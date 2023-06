L’alcaldable del PP a Oriola a qui la Fiscalia demana set anys de presó: “No em preocupa la imputació”

“No em preocupa la imputació ni m’impedirà acatxar el llom perquè siga la ciutat que ha de ser”. Així de taxatiu s’ha mostrat el previsible alcalde d’Oriola, el popular José Vegara, en una entrevista en Les Notícies del Matí de la televisió autonòmica À Punt. Vegara està processat pels presumptes delictes contra la Hisenda pública i frau de l’IVA en una causa oberta des del 2011. La Fiscalia sol·licita per al polític del PP i per als altres tres processats una pena de set anys de presó i una multa de més 5,2 milions d’euros per cap, a més d’una indemnització conjunta d’1,1 milions, la suma total presumptament defraudada a l’erari que inclou els interessos de demora.

Després de les eleccions del 28M passat, el PP va ser la llista més votada en la capital de la comarca del Baix Segura amb una desena d’edils, un més que en els comicis anteriors. Els seus possibles aliats per a governar amb majoria són Vox, que va passar de dos a quatre regidors, i Ciutadans, que ha abaixat de cinc a tres.

No obstant això, els vots de la formació taronja van propiciar que, fa un any, el PSPV-PSOE guanyara la moció de censura contra l’anterior edil popular, Emilio Bascuñana, processat per cobrar com a assessor de la sanitat pública sense acudir a treballar. De fet, tots els alcaldes del PP en la localitat alacantina han sigut condemnats o processats per casos de corrupció.

Per part seua, els socialistes, encapçalats per Carolina García, vencedora de la moció de censura, mantenen idèntic resultat respecte de les municipals anteriors, amb sis edils. Més a l’esquerra, Canviem Oriola es queda amb dos edils, un menys que en els comicis anteriors.

Amb aquesta tessitura, l’alcaldable José Vegara ha iniciat dimarts una ronda de contactes amb els caps de llista de les formacions polítiques, començant per la socialista Carolina García i amb l’edil de Vox Manuel Mestre. Dimecres, els contactes continuaran amb Carlos Bernabé, portaveu de Canviem Oriola, i amb José Aix, de Ciutadans.

Reticències a pactar amb Ciutadans

Vegara remarca que la llista del PP ha sigut la més votada i pretén recaptar suports per a governar durant aquest mandat, després del fiasco que va suposar per al PP la moció de censura. El ple de presa de possessió i investidura se celebrarà el pròxim 17 de juny.

En les seues primeres valoracions després dels resultats electorals, Vegara va dubtar d’un pacte amb Ciutadans: la intenció de la formació taronja amb la moció de censura que va desallotjar Emilio Bascuñana “no és que Oriola avance, no ha demostrat que és un partit que ve a sumar”. Per part seua, el portaveu de Ciutadans, José Aix, va dir que el PP ha de triar entre governar amb la “moderació” de la formació taronja o amb la “ultradreta” de Vox.