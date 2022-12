L’alcalde socialista de Paterna recorre contra el pla que protegeix el paratge de les Moles impulsat pel Govern valencià

L’Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna, l’Eliana i Sant Antoni de Benaixeve, plataforma ciutadana formada per més de cinquanta entitats veïnals i ecologistes, ha demanat a l’alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, que retire el recurs judicial que va presentar l’Ajuntament de Paterna el 28 d’abril passat contra l’actualització del pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) del Parc Natural del Túria en què, entre altres terrenys, es va incloure el paratge de les Moles.

En concret la Conselleria d’Emergència Climàtica va ampliar el perímetre del Parc Natural del Túria amb la inclusió del paratge de les Moles de Paterna, entre altres espais naturals. Segons la plataforma, “els seus valors ambientals van ser més que suficients perquè la Generalitat incloguera aquest espai com a mosaic agrícola forestal en el nou pla d’ordenació (PORN) del parc i s’allunyara la perspectiva de construir el macrocentre comercial Port Mediterrani”. Però, segons les mateixes fonts, l’Ajuntament de Paterna va interposar un recurs en què planteja, entre altres arguments, que “les Moles no tenen especial valor ecològic” i demana l’exclusió d’aquest espai del Parc Natural del Túria.

Fonts de l’Ajuntament de Paterna, no obstant això, desmenteixen aquesta afirmació i asseguren que “en el recurs presentat per l’Ajuntament es recorre contra tota l’afecció del PORN en el municipi, ja que el PORN no sols afecta les Moles, sinó també moltes més partides com la del Fondo, els Pixadors o el Rabossar; de fet, les Moles només representen menys d’1/3 de tot el terreny afectat pel PORN” i han recordat que “l’Ajuntament de Paterna va iniciar un expedient per declarar la protecció de les Moles com a paratge natural abans de la pandèmia que està actualment paralitzat per culpa del PORN, una eina autonòmica errònia per a protegir les Moles”.

A més, han explicat que “en la resta dels municipis afectats pel PORN es volen incloure zones al costat del riu Túria, mentre que en el cas de Paterna, zones que confronten amb diversos polígons industrials i residencials consolidats i que estan allunyadíssimes del riu que no tenen res a veure amb les Moles”.

Des de la plataforma, no obstant això, insisteixen que en la pràctica aquest recurs podria deixar sense protecció les Moles, “un refugi de flora autòctona protegida com el Teucrium edetanum i fauna, inclosa en el catàleg de la Generalitat d’espècies protegides, com ara teixons, fagines, cogullades i enganyapastors, entre altres”

A més, han afegit que “fa uns mesos, membres de l’Aliança van demanar a la regidora responsable de Medi Ambient i Emergència Climàtica, Nuria Campos, que l’Ajuntament retirara el recurs; ara, l’Aliança, es dirigeix a l’alcalde per exigir-li la retirada del recurs”.

L’entitat ha afirmat que el paratge dels Moles és l’únic pulmó verd, juntament amb el Saler, que està en el cor de l’àrea metropolitana de València: “Equidistant de quasi tots els barris de Paterna, la seua proximitat a València i altres nuclis molt densos de població fan de l’enclavament un lloc magnífic per al gaudi en la natura, però, a més, en un escenari d’emergència climàtica cal conservar aquest espai natural, ja que la seua biodiversitat i el paper que fa en l’absorció de CO2 és fonamental per a l’adaptació i la mitigació dels efectes del canvi climàtic”.

Un argument esgrimit per l’Ajuntament en el seu recurs, segons la plataforma, és que “si les Moles continuen protegides, Paterna es quedarà sense sòl urbanitzable, però precisament el fet d’haver protegit aquest espai natural, l’únic que quedava a Paterna, és una oportunitat per a millorar la qualitat de vida dels seus habitants, la resiliència davant de l’emergència climàtica i la biodiversitat”.

Des de l’Aliança es pregunten: “Quin futur vol per a Paterna aquest Ajuntament? Quin model de ciutat proposa? Ciment i més ciment no és la solució de res. Paterna ja ha crescut moltíssim, amb 73.000 habitants i un terme municipal ple de polígons industrials cal dir prou i dedicar-se a preservar els espais naturals que queden, i no intentar fer-ne desaparéixer un, com fa aquest alcalde i tot el seu equip. El fet de voler eliminar la protecció de les Moles demostra una falta de visió de futur amb vista als reptes que ens planteja tant l’emergència climàtica com les necessitats de la ciutadania”.

L’Ajuntament de Paterna es va declarar el 2019 en emergència climàtica. Aquesta declaració comporta una sèrie de compromisos en gestió de l’energia i impuls d’energies renovables, urbanisme sostenible, reducció d’emissions fins a la neutralitat climàtica, potenciació de desplaçaments a peu, amb bicicleta i transport públic.

Segons la plataforma, “no sols hi ha un estancament en tots aquests compromisos, sinó que si l’Ajuntament de Paterna no retira aquest recurs demostra que deixa en lletra morta els seus compromisos amb l’emergència climàtica”. Per això l’Aliança ha tornat a dir a l’alcalde de Paterna que “ha de ser coherent amb els compromisos adquirits i retirar el recurs perquè les Moles continuen sent aquest gran espai natural ple de biodiversitat que utilitza la ciutadania sense necessitat de desplaçar-se per a estar en contacte amb la natura”.

Altres entitats com la Coordinadora per la Protecció de les Moles també han denunciat aquesta situació i han assegurat que “Sagredo ha recorregut contra la protecció d’amagat per por de la resposta de paterners i paterneres majoritàriament favorables al paratge natural”.