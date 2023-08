L’antiga rastrejadora del saqueig corrupte: “A Carlos Mazón no li importa recuperar els diners robats pel PP”

L’Oficina de Recuperació d’Actius, l’òrgan de coordinació creat pel Govern valencià del Pacte del Botànic presidit durant huit anys per Ximo Puig, va aconseguir recuperar més de 12 milions d’euros i tenia pendent restituir-ne a les arques autonòmiques huit més. La seua última responsable, la socialista Ana Domínguez, es mostra categòrica davant la decisió del nou executiu del PP i Vox, presidit per Carlos Mazón, de tancar l’organisme: “Teníem pràcticament clar que farien quan arribaren al Govern, però és que no han tardat ni un mes”, afirma Domínguez, ex-directora general de Relacions amb les Corts de la Generalitat Valenciana.

La seua eliminació ha sigut una de les mesures més polèmiques de Mazón, que va justificar la decisió per la pretesa “politització” de l’organisme. Creat durant la primera legislatura del Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE i Compromís, el socialista Antonio Torres en va ser el primer responsable. L’Oficina de Recuperació d’Actius, adscrita a la Presidència de la Generalitat Valenciana, tenia un únic objectiu en coordinació amb l’Advocacia: “Recuperar els diners que el PP, quan va governar, va robar als valencians i les valencianes”, explica Domínguez.

Així doncs, l’organisme mantenia un “seguiment moltíssim més detallat de tots els processos administratius i judicials” susceptibles de recuperar els fons saquejats per trames de corrupció, com el cas Blasco, el desviament dels fons públics de la Cooperació valenciana, el cas Terra Mítica o el cas Emarsa, entre altres. També s’encarregava del seguiment de les execucions de les sentències fermes.

“El temps ha demostrat que la creació d’aquesta oficina tenia molt de sentit, perquè fins que vam eixir del Govern, el Consell va aconseguir recuperar més de huit milions d’euros per a les arques públiques i tenia pendents d’ingressar, a mesura que avançaven els diferents processos, quatre milions d’euros més”, addueix Ana Domínguez.

A més d’aquests 12 milions d’euros que es van recuperar per les arques de la Generalitat Valenciana, en altres procediments s’estima que queden pendents 12 milions addicionals. “És a dir, podríem acostar-nos a 20 milions d’euros”, recorda Domínguez.

Durant la seua trajectòria, l’Oficina de Recuperació d’Actius va obtindre 3,3 milions d’euros de la xarxa de factures falses en la construcció del parc temàtic Terra Mítica a Benidorm, dos milions d’euros del cas Blasco i 1,3 milions del cas Emarsa.

En la macrocausa que va condemnar l’exconseller popular Rafael Blasco, l’organisme encara tenia pendent la recuperació dels béns del seu testaferro, l’empresari Cèsar Augusto Tauroni. “En aquest moment hi anàvem darrere i en comunicació constant amb les autoritats judicials dels Estats Units i el Canadà de com anava evolucionant el procediment d’embargament dels béns de Tauroni, un iot i dos apartaments”.

El president Carlos Mazón va justificar el tancament de l’oficina amb l’argument que el nou Govern de PP i Vox pretén “despolititzar” la recuperació de fons de corrupció, actuant “amb professionalitat”, per arribar a “tots” els casos. “No hi ha cap eliminació, el que hem fet és despolititzar-ho”, va adduir Mazón, que va explicar que s’havia encomanat la tasca a l’Advocacia de la Generalitat.

“Evidentment, que diga Mazón que aquesta oficina és poc menys que una paradeta deixa ben clar com pensa el PP que funcionen les administracions públiques”, afirma Domínguez. “Aquesta oficina naix exclusivament per recuperar els diners que s’havien robat pel seu partit quan governaven i la primera cosa que ha fet a l’estiu, amb nocturnitat i traïdoria perquè la cosa passe desapercebuda, és carregar-se l’oficina”, afig la seua última responsable.

“Em sembla una autentica vergonya que diguen a les clares que no els importa recuperar els diners que els seus companys de partit van robar i alguns dels seus padrins polítics”, afirma Domínguez en referència a l’expresident Eduardo Zaplana, pendent de judici pel cas Erial, una causa en què el ministeri fiscal estima que es van manejar 20,6 milions d’euros en “operacions de corrupció”.

“Deixa ben clar el que ens espera en els pròxims anys”, conclou Ana Domínguez.