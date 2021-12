L'Audiència de València confirma el processament de l'ex-vicealcalde de Rita Barberá per dues campanyes electorals del PP

La secció quarta de l'Audiència Provincial de València va lliurar al PP i a gran part dels regidors de l'equip de Rita Barberá d'asseure's en el banc dels acusats pel 'barrufeig' de la peça separada A del 'cas Taula'. No obstant això, Alfonso Grau, vicealcalde durant el mandat de Barberá, sí que serà processat pels presumptes delictes de malversació de cabals públics i de suborn impropi en relació amb la campanya electoral del 2007 i pels presumptes delictes de suborn passiu impropi i de blanqueig de capitals (com a partícip), per la campanya del 2011.

La resolució de la secció quarta de l'Audiència Provincial de València, a la qual ha tingut accés elDiario.es, destaca el paper de Grau en l'entitat Centro de Estartegias y Desarrollo (CEYD) i en la fundació Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), com a president o patró. Totes dues entitats van injectar ingents fons en la presumpta xarxa d'empreses que van finançar les campanyes dels populars, especialment en el grup Laterne del empresari mort Vicente Sáez. "Es va traure els diners d'aqueixes fundacions en favor de Laterne" per a sostindre les "necessitats del grup popular a l'Ajuntament de València", resa la interlocutòria.

L'Audiència Provincial de València rebutja així el recurs de la defensa de Grau, que argumentava que els delictes estarien prescrits en tractar-se d'actes anteriors al 2011. L'ordre de processament dictada pel titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de València, encarregat de la investigació del 'cas Taula', és "totalment ajustat a dret", conclou la secció quarta.

La resolució aboca a un banc més estret del que es preveu, en el qual s'asseuran Alfonso Grau, els dos responsables de les entitats municipals i la llavors secretària del grup popular, María del Carmen García Fuster. Tots ells, després de la resolució d'obertura de judici oral, seran jutjats per les campanyes electorals del 2007 i del 2015, en les quals el PP va moure quantitats milionàries, aportades per empreses històricament contractistes, al marge de la comptabilitat oficial.