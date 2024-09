L'avinguda de Pérez Galdós de València continuarà sent una autopista: manté el túnel i elimina el carril bus

“Es proposa mantindre el pas inferior sense cobrir i fer millores menors per no comprometre la seua situació estructural actual. Aquesta solució parcial permet avançar en la reurbanització de la resta de l’àmbit del projecte segons el que es preveu en el concurs, sense els riscos i els costos associats a intervencions més profundes en l’estructura del col·lector i els murs de contenció”. La memòria del projecte de regeneració urbana de l’avinguda de Pérez Galdós i Giorgeta de València a què ha tingut accés elDiario.es justifica d’aquesta manera el manteniment del túnel i afig: “Es van avaluar diverses alternatives estructurals per al cobriment del pas inferior. L’opció de construir una estructura auxiliar totalment independent es va descartar a causa del seu cost elevat (19 milions d’euros) i l’increment en el termini d’execució (24 mesos), cosa que excediria tant el pressupost disponible com el temps requerit per a la finalització de les obres segons la subvenció atorgada”.

L’eliminació del pas inferior demanada històricament pels veïns agrupats en l’associació Fuera Túnel va ser precisament l’eix central entorn del qual girava el concurs d’idees per a la renaturalització d’aquesta via convocat per l’anterior equip de Govern municipal de Compromís i el PSPV. El procés el va guanyar el projecte Arrels, que reconvertia el túnel en un dipòsit de tempestes, ampliava les voreres incloent-hi zones verdes, generava una mitjana enjardinada, un carril bici i deixava un carril per a trànsit privat i un altre reservat per als busos de l’EMT per sentit (actualment hi ha dos carrils de trànsit privat i un d’EMT per sentit). En virtut d’aquests canvis que pretenien pacificar l’avinguda i reduir la contaminació ambiental i acústica, el projecte va obtindre al voltant de 12 milions d’euros de finançament europeu.

No obstant això, l’actual equip de govern del PP, amb l’alcaldessa María José Catalá al capdavant, va paralitzar la tramitació del projecte i el va modificar substancialment. Els canvis, que han sigut informats favorablement per la delegació de Mobilitat, han quedat plasmats en la memòria esmentada i, tal com va advertir el Ministeri de Transports, poden implicar una pèrdua de fons europeus per mantindre en la pràctica l’avinguda com una autopista urbana.

A grans trets, segons la memòria, les modificacions més importants són el manteniment del túnel per al pas del trànsit i l’eliminació del carril reservat per al transport públic que sí que s’incloïa en Arrels. En concret, “els carrils de circulació es dissenyen amb una amplària de 3 metres, i de 3,20 metres en el cas del carril compartit amb l’EMT, per a garantir la seguretat dels usuaris”. Segons el document, “el carril bici es dissenya segregat i bidireccional, amb una amplària de 2,50 metres, per a assegurar la seguretat durant els avançaments”. Aquest carril se situa “en la vorera solejada, prioritzant la connexió amb la infraestructura ciclista existent”. El carril bici se situa “al nivell de la calçada i se’n separa mitjançant una franja d’1,40 metres d’amplària, que, a més, és arbrada per a proporcionar la màxima ombra possible als ciclistes”.

Com a novetat, hi haurà 14 parades de l’EMT, tres menys que en l’actualitat, ampliant la longitud de parada fins a 37 metres en tots els casos en què és possible per a facilitar la detenció simultània de fins a dos autobusos convencionals i articulats. A més, a diferència del que es feia en altres avingudes com a Primat Reig, el carril bici passarà per darrere de les parades de l’EMT, senyalitzant-se la preferència per als vianants de pas en els voltants.

Quant al disseny de les voreres, s’organitza en dues franges: “Una franja lliure d’obstacles per al pas de vianants, amb un ample entre 2,30 i 3,60 metres, i una franja multifuncional entre 3,50 i 4,30 metres. Aquesta segona franja està destinada a zones d’estada i trobada social, el disseny vegetatiu de la qual proporciona confort i seguretat a l’usuari, aïllant-lo de la plataforma viària adjacent. La línia d’arbratge central es percep com una oportunitat per a crear un eix de massa verda i augmentar la superfície d’ombra en l’avinguda. En la part inferior, s’afegirà una línia d’arbustos. Les palmeres existents es conservaran i es reforçaran amb la plantació de diverses espècies d’arbres”.

La memòria del projecte també especifica que “s’introduiran petites zones verdes, així com línies d’arbratge en la mitjana i en tots dos costats de les dues avingudes. Es dotarà d’elements de mobiliari urbà accessible i de sistemes de drenatge sostenible”. A més estableix el pressupost d’execució material en 22,7 milions d’euros i el termini d’execució, en 14 mesos.

Grezzi afirma que recorrerà al ministeri i a Europa

El regidor de Compromís Giuseppe Grezzi ha comentat sobre el projecte que “es compleixen els pitjors presagis, perquè no es té en compte la premissa principal de l’anterior projecte, que era una reducció del trànsit, de la contaminació ambiental i acústica mitjançant l’eliminació del túnel, el manteniment del qual funciona com un element d’atracció del trànsit”.

Per a Grezzi, els motius que ha al·legat el PP per a descartar l’eliminació del túnel són meres excuses: “La realitat és que l’objecte del projecte era l’eliminació del túnel i per a això ens van concedir els fons europeus. Amb aquest projecte, no sols és que es mantindran els 50.000 vehicles diaris que passen per aquesta via, és que pot ser que augmenten. Si es manté això, ho denunciarem davant el ministeri i la Unió Europea perquè els fons ens havien concedit no eren per a això”.

L’edil de Compromís ha destacat a més que “l’eliminació del carril bus reservat per a l’EMT embossarà el servei de la línia C3, una de les més utilitzades de la flota que discorre la pràctica totalitat del seu recorregut per carrils reservats, i fins i tot protegits de la resta del trànsit, excepte en aquesta avinguda” i ha alertat que “el pas del carril bici per darrere de les parades suposarà un perill per als vianants i els usuaris de l’EMT”.